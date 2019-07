Dove scelgono la casa vacanza Milanesi e Romani?

Per chi vive tutti i giorni in una grande città è molto importante allontanarsi nel miglior modo possibile lontano dallo stress e dallo smog. Spesso, chi ha la possibilità, opta per l’acquisto di una casa vacanza per cercare di ricaricare le energie in posti rilassanti e famigliari. Cosa hanno in comune Milano e Roma in questo caso?

Per trascorrere le tanto agognate ferie sia Milanesi che Romani tendenzialmente scelgono di acquistare casa in località di mare (rispettivamente 53,6% dei milanesi e il 47,7% dei romani). L’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa ha condotto un’analisi per capire quali siano le abitudini più gettonate dai Milanesi e dai Romani che optano per la seconda casa.



L’Ufficio Studi Tecnocasa ha analizzato le compravendite di case vacanza realizzate attraverso le agenzie del Gruppo nel 2018 da parte di acquirenti residenti a Milano. È emerso che il 53,6% dei milanesi ha scelto località di mare, il 33,9% ha optato per la montagna ed il 12,5% ha preferito località lacustri. Per quanto riguarda le località di mare il 43,3% delle compravendite ha interessato la Liguria, seguono poi la riviera Romagnola e l’Abruzzo che complessivamente sono stati scelti nel 33,4% dei casi. Infine il Sud Italia che ha raccolto il 23,3% delle preferenze, con una certa prevalenza delle località turistiche della Puglia e della Sardegna. Per quel che concerne la casa in montagna le scelte si distribuiscono sull’intero arco alpino, con percentuali più alte per le località turistiche del Trentino Alto Adige (36,8%), della Valle d’Aosta (31,6%) e del Piemonte (26,3%). Chi ha scelto il lago ha optato per il lago di Como nel 42,9% dei casi e per il lago d’Iseo nel 28,6% dei casi, mentre percentuali più contenute si registrano per il lago Maggiore e per il lago di Garda.



L’Ufficio Studi Tecnocasa ha analizzato le compravendite di case vacanza realizzate attraverso le agenzie del Gruppo nel 2018 da parte di acquirenti residenti a Roma. È emerso che il 47,7% dei romani ha scelto località di mare, il 43,1% ha optato per la montagna-collina ed il 9,2% ha preferito località lacustri. Per quanto riguarda le località di mare il 48,4% delle compravendite ha interessato il Lazio. Il Sud Italia ha raccolto il 32,3% delle preferenze, con una certa prevalenza delle località turistiche della Sardegna, della Sicilia e della Campania. Seguono poi la riviera Romagnola e l’Abruzzo che complessivamente sono stati scelti nel 19,3% dei casi. Per quel che concerne la casa in montagna ed in collina nel 46,4% dei casi la scelta ricade su comuni del Lazio. Piacciono molto anche le località abruzzesi che compongono il 39,3% del campione analizzato, a seguire i comuni dell’Umbria con il 14,3% delle scelte. Chi ha scelto il lago ha optato prevalentemente per località nei pressi del Lago di Bolsena.