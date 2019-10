I valdostani cercano di acquistare on line integratori, camicie e pneumatici: uno studio ha analizzato le abitudini di ricerca dello shopping su Internet

Un integratore per le cartilagini, una camicia sartoriale ed uno pneumatico "all season" per "Suv", sono i principali oggetti che vengono cercati dalla Valle d'Aosta per gli acquisti on line. Lo studio, realizzato a livello nazionale da "Trovaprezzi.it", il comparatore di prezzi online leader in Italia, ha svelato quali siano le preferenze degli italiani in fatto di acquisti online e come variano da regione a regione, tracciando una mappa delle intenzioni di acquisto digitali.



Da gennaio a settembre le categorie merceologiche più ricercate, a livello nazionale, sono state quelle degli integratori e coadiuvanti, scarpe sportive e console giochi. Nel dettaglio al Nord, Emilia-Romagna, Veneto e Trentino sono più orientati all'acquisto di integratori, mentre sono di diversa natura le ricerche al Centro, dall'abbigliamento agli integratori, non mancano console giochi ed action cam mentre il binomio tra sneakers "Saucony" e la consolle "Nintendo Switch" vince al Sud.



In ogni caso, che sia da pc, smartphone o tablet, agli italiani piace sempre più acquistare online. I dati sull'e-commerce nel "Bel Paese" dimostrano il crescente interesse per un comparto che ha raggiunto 31,5 miliardi di euro, con un +15 per cento rispetto al 2018. Informatica ed elettronica, ormai è noto, rappresentano le categorie più desiderate e performanti, con una crescita del +18 per cento ed un valore complessivo di oltre cinque miliardi di euro (Fonte "Osservatorio e-Commerce B2C" - Consorzio Netcomm/School of Management del Politecnico di Milano, maggio 2019).



Ma non solo cellulari e prodotti hi-tech rientrano nella lista dei desideri dei consumatori digitali italiani. I dati raccolti da "Trovaprezzi.it" ritraggono un territorio con molte affinità, ma anche differenze regionali e curiose peculiarità. Al Nord, regioni come Friuli, Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia mostrano ricerche variegate e che spaziano in più categorie: in quest'ultima regione, ad esempio, troviamo le sneakers "Saucony", l'aspirapolvere "Dyson" affiancati dall'integratore "Ezimega Plus". Altri scenari invece si scoprono in Emilia-Romagna, Veneto e al Trentino: gli abitanti di queste regioni sembrano più attenti al loro benessere ricercando integratori e coadiuvanti ("Armolipid Plus", "Ialuronic Formula", "Life 120 Orac Spice" e "Melatonina Zinco Selenio Pierpaoli").



Gli abitanti del Centro Italia dimostrano intenzioni di acquisto diverse, spaziando tra sneakers, "Nintendo Switch", "GoPro Hero7", integratori e climatizzatori, ad eccezione degli umbri che sembrano interessati esclusivamente agli integratori "Armolipid Plus", "Ezimega Plus" e "Life 120 Orac Spice".

Per il Sud emerge un aspetto curioso, ovvero, che in tutte le regioni, ad esclusione del Molise, vince l'accoppiata "Saucony - Nintendo Switch". Le stesse si ritrovano anche in Sardegna che a differenza della Sicilia, indirizzata esclusivamente sulla ricerca di integratori, appare più propensa agli acquisti online di ogni genere. Ad ogni regione, la sua preferenza!



In Valle d'Aosta le ricerche riguardano quindi il "Carti Joint Forte" integratore che "contribuisce ad una rapida risoluzione dei sintomi in caso di stress articolare", le "Camicie Caliban", marchio bresciano (di Pontevico) di creazione di camicie maschili di alta gamma e lo pneomatico "Dunlop Grandtrek Touring A/S 215/65 R16 98H", gomma stradale per SUV e 4x4 "ad alte prestazioni, che garantisce una guida sicura in qualsiasi condizione atmosferica".