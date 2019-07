Massimo Manes e Paolo Scacciatella sono i nuovi direttori delle strutture complesse di nefrologia e cardiologia

La Direzione dell’Azienda USL VdA informa che, a seguito do espletamento di concorso, sono stati conferiti i seguenti incarichi di direzione di struttura complessa: al Dr. Massimo Manes l’incarico di direttore della struttura complessa Nefrologia; al Dr. Paolo Scacciatella l’incarico di direttore della struttura complessa Cardiologia.



Il Dr. Massimo Manes, laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Torino, è specializzato in Nefrologia. Ha frequentato la Divisione di Nefrologia dell’Ospedale Molinette di Torino partecipando all’attività di ricerca del Laboratorio di Immunoepatologia. Dal 1990 presta servizio in qualità di dirigente medico presso l’unità operativa di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale Parini di Aosta e, dal 1° agosto 2017, ha svolto le funzioni temporanee di Direttore della struttura.



Il Dr. Paolo Scacciatella, laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Torino, è specializzato in Cardiologia. Ha prestato servizio come responsabile del programma sperimentale di medicina rigenerativa cardiologica, come consulente e successivamente come dirigente medico presso la struttura di Cardiologia universitaria dell’Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino. Prenderà servizio il prossimo mese di settembre.. Il Dr. Manes, il Dr. Scacciatella hanno partecipato a numerosi congressi in qualità di relatori, sono autori di pubblicazioni scientifiche e membri di autorevoli società scientifiche nazionali e internazionali.