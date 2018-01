Commenta..

«Un elogio dello spreco». Ha definito così, in Consiglio Valle, lunedì 28 luglio, Patrizia Morelli, capogruppo di Alpe, piazza Deffeyes ad Aosta, la piazza sotto Palazzo regionale, frutto di lavori di riqualificazione che è diventata un abituale punto di ritrovo di "skater", che, nonostante sia espressamente vietato, nella zona, l'uso di skateboard, di pattini a rotelle e di monopattini, vengono tollerati, tanto che, la scorsa settimana, hanno pure unto, senza troppi problemi, un gradino per poter effettuare acrobazie migliori, non contenti di aver già rovinato l'insegna con il logo della Regione: «la concretizzazione della riqualificazione si è protratta per oltre dieci anni - ha evidenziato la Morelli, presentando un'interpellanza - e, così come previsto dal bando di concorso del 2005, avrebbe dovuto regalare alla città uno spazio di incontro tra istituzioni e cittadini, un luogo di rappresentanza del Governo e di accoglienza di delegazioni. Visti i risultati ottenuti e constatato l'evidente difficoltà di mantenimento delle aree verdi, vogliamo sapere quanto sono costati questi lavori e se si consideri soddisfacente il risultato e la piazza confacente al bando di concorso. Vorremmo capire se si intende mantenere l'attuale sistemazione delle aree verdi o se si pensa di adottare altre soluzioni».

«I lavori di riqualificazione della piazza sono iniziati nel 2012 - ha risposto Mauro Baccega, assessore regionale alle opere pubbliche - e sono stati ultimati nel luglio 2013, con un costo di realizzazione pari a 648mila euro e di progettazione e di 173mila euro di direzione lavori. Ritengo soddisfacente il risultato, anche perché questa piazza prima era adibita a parcheggio, mentre oggi soddisfa in parte le linee-guida che avevano ispirato la sua trasformazione: luogo di transito e di sosta per i pedoni, luogo per manifestazioni, luogo di rappresentanza. Riguardo agli spazi verdi, l'idea di avere un piccolo giardino fortemente rappresentativo del paesaggio valdostano e delle componenti vegetali e geologiche della nostra regione, al quale sono stati affiancati dei macro bonsai, richiede una manutenzione maggiore rispetto al tappeto erboso, ma al fine di contenere la spesa si è optato per una manutenzione diretta attraverso le maestranze regionali che già si occupano del verde pubblico. Malgrado gli sforzi, effettivamente in alcuni periodi dell'anno, l'aspetto ha denotato una certa sofferenza. Per ridurre problematiche, abbiamo in atto alcuni interventi per contrastare, in particolare, il transito dei pedoni all'interno dell'area: interventi che saranno realizzati da operai regionali utilizzando quanto a disposizione nel vivaio regionale, senza quindi produrre costi aggiuntivi per la Regione».

Se i pedoni non si fanno tanti problemi a passare in mezzo alle aiuole, dove non è stato tracciato un camminamento pedonale, anche gli automobilisti non sono da meno, visto che, senza problemi, parcheggiano a fianco della piazza anche dove non sono segnati i parcheggi, rendendo difficoltoso il passaggio delle auto su via Gramsci, nonché l'accesso alla stessa piazza: «le auto (che erano fondamentalmente quelle dei dipendenti regionali, n.d.r.) sono state sgombrate nel 2004 - ha ribattuto Patrizia Morelli - mentre i lavori sono cominciati solo nel 2012. Sono stati spesi 820mila euro per un'opera indecente che, per altro, ha reso meno accessibile la piazza Deffeyes e che è indecorosa per il Palazzo regionale. Anche gli spazi verdi sono difficili da curare e da irrigare, probabilmente se avessimo incaricato sin da subito il vivaio regionale il prodotto sarebbe stato migliore. In un momento di crisi come questo, è drammatico che si sia speso tanto per un ottenere un risultato così deprecabile».