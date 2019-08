Tessa Worley e la Nazionale francese di sci alpino a Breuil-Cervinia per gli allenamenti estivi

Un ferragosto, quello di Breuil-Cervinia, di "grande sci", con i campionissimi francesi in allenamento per tutta la settimana sulle nevi estive di Plateau Rosà.



Da domenica 11 e sino a venerdì 16 agosto sarà in allenamento con il suo team personale Tessa Worley, la fuoriclasse francese che ha al suo attivo un palmares di ben 4 ori mondiali, un bronzo e una Coppa del Mondo in gigante (2017), oltre a 28 podi complessivi e 13 vittorie sempre in Coppa del Mondo. Dopo il serio infortunio che l'ha tenuta lontano dalle gare, eccola nuovamente in pista ai piedi del Cervino per prepararsi alla nuova stagione invernale.



I gigantisti e gli slalomisti francesi scieranno invece dal 14 al 19 agosto. Presenti Julien Lizeroux, che in carriera ha già totalizzato 9 podi in slalom con 3 vittorie, e il "sempre giovane" Jean Baptiste Grange, ancora oggi tra i fortissimi nello slalom, con tre medaglie mondiali di cui 2 d'oro e una Coppa del Mondo di slalom nel 2009.