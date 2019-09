"Seminiamo il futuro" della "Petite Ferme du Bonheur" vince la decima edizione del "Premio regionale per il volontariato"

Un percorso di conoscenza che unisce l'agricoltura sociale alla valorizzazione delle capacità di persone disabili, in una scoperta dedicato ai più piccoli: si intitola "Seminiamo il futuro" il progetto vincitore della decima edizione del "Premio regionale per il volontariato, consegnato nel pomeriggio di mercoledì 25 settembre ad Aosta.



Il Premio, istituito dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta, è andato all'associazione di promozione sociale "La Petite Ferme du Bonheur" di Doues: un contributo di cinquemila euro è stato assegnato ad un progetto che si propone di portare i ragazzi delle scuole valdostane a scoprire le tecniche agricole attraverso la guida di ragazzi e adulti con disabilità, nell'anno scolastico 2019/2020. Nella motivazione espressa dalla giuria, il Premio è stato assegnato "per la grande azione di sensibilizzazione che il progetto mette in campo nei confronti dei bambini e delle famiglie per quanto attiene il mondo della disabilità, intesa come ricchezza umana e solidale; un percorso che in questo modo abbatte i muri della paura e dell'indifferenza, attraverso l'introduzione di un'innovativa agricoltura sociale capace di generare integrazione, sviluppando capacità collettive e individuali con l'obiettivo finale di infondere nei bambini la volontà di crescere come volontari, con un avvicinamento concreto al mondo del volontariato".



Al Premio si affiancano cinque riconoscimenti, accompagnati da un contributo alle spese di progetto pari a quattromila euro ciascuno. Ad essere premiati sono state l'associazione "La Casa di Sabbia" per il progetto "Un po' di vita, momenti di serenità per i genitori e di svago per i fratelli" (sostegno alle famiglie che vivono la disabilità), l'organizzazione di volontariato "Miripiglio" per il progetto "Azzardo basta...rdo" (lotta all'azzardo patologico), l'associazione di promozione sociale "Diapsi" per il progetto "Insieme si può" (volontariato verso chi vive la malattia psichica), l'associazione di promozione sociale "Aned -Associazione nazionale emodializzati, dialisi e trapianto" di Aosta per il progetto "Prevenzione delle malattie renali ai diversi stati e post trapianto" (sensibilizzazione sul tema delle malattie renali) e l'organizzazione di volontariato "Mia - Memoria impegno azione" per il progetto "I diversi linguaggi della memoria per l'impegno" (ricordo delle vittime innocenti delle mafie).



«Il volontariato - ha dichiarato la presidente del Consiglio, Emily Rini - non è solo assistenza, è capacità di innovazione, di fare rete per una società migliore. In dieci anni di Premio sono stati presentati 138 progetti, a testimonianza della grande vivacità del volontariato in Valle d'Aosta, collante essenziale per la nostra comunità. A tutti i volontari, quindi, va il nostro ringraziamento, per il loro impegno a servizio del territorio».