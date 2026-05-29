Sinner esce dagli Open di Francia

Jannik Sinner, il numero uno del mondo, era in vantaggio per 6-3, 6-2, 5-1 prima che il suo corpo cedesse nel caldo di Parigi, regalando al qualificato argentino Juan Manuel Cerundolo una delle vittorie più straordinarie della sua carriera, mentre passa al terzo turno degli Open di Francia.

Il tentativo di Jannik Sinner di completare la carriera nel Grande Slam è finito per un altro anno dopo un drammatico collasso fisico nel caldo torrido del Roland Garros giovedì. Ha visto il numero uno italiano del mondo perdere 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1 contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo in uno degli sconvolgimenti più incredibili degli ultimi tempi.

Il 24enne italiano ha dominato completamente i primi due set e le prime partite del terzo, costruendo quello che sembrava essere un vantaggio inattaccabile per 6-3, 6-2, 5-1 e apparentemente sulla buona strada per estendere la sua serie di 30 vittorie consecutive. Poi il suo corpo cominciò a cedere. Cominciarono i crampi, disse al suo allenatore che aveva voglia di vomitare e lasciò cadere tre partite consecutive prima di lasciare il campo per un timeout medico mentre serviva sul 5-4 sotto 0-40.

La pausa non ha portato alcuna ripresa. Cerundolo, il numero 56 del mondo, che era riuscito a gestire appena tre game nei primi due set, ha approfittato della disintegrazione del suo avversario per vincere il terzo set e poi dominare il quarto e il quinto con una spietatezza che smentiva il risultato che sembrava inevitabile un’ora prima.

“Difficile da accettare”

Nella conferenza stampa post partita, Sinner ha rifiutato di attribuire tutta la colpa alle condizioni. “A metà del terzo set, non avevo più energie. Non mi sentivo molto bene in campo. Faceva caldo, ma non terribilmente caldo”, ha detto. “È sport, può succedere. Certo è difficile da accettare vista la mia posizione. Ma c’è tempo per recuperare. Adesso ho davvero bisogno di recuperare anche a livello mentale”.

Cerundolo è stato gentile nella vittoria e visibilmente sorpreso dalla portata del suo risultato. “Non sono riuscito a vincere più di tre game nei primi due set. Sono stato fortunato. Mi dispiace per Jannik, merita di vincere tanti Slam. Non so cosa sia successo: i crampi, il caldo… spero che possa recuperare il prima possibile”.

Sinner era stato il favorito indiscutibile per aggiungere il Roland Garros alla sua collezione – detiene i titoli degli Australian Open da due anni consecutivi, più gli US Open e Wimbledon – e completare la carriera del Grande Slam che gli era sfuggito solo a Parigi. La sua uscita rimodella radicalmente il tabellone e migliora significativamente le prospettive di Novak Djokovic, che sta inseguendo il 25esimo titolo del Grande Slam che lo allontanerebbe dall’australiana Margaret Court come giocatore di maggior successo nella storia di questo sport.

Se la gloriosa rincorsa agli Open di Francia gli aveva contribuito?