Firenze nominata migliore città d’Europa dai lettori di Travel + Leisure

Il capoluogo toscano è in cima ai Travel + Leisure 2026 World’s Best Awards per la regione. I lettori citano la sua arte, il cibo, la pedonabilità e il suo ruolo di porta d’accesso al Chianti e Montalcino.

Firenze è stata votata come la migliore città d’Europa ai Travel + Leisure World’s Best Awards di quest’anno, uno dei sondaggi tra i lettori più seguiti del settore dei viaggi.

Il risultato pone il capoluogo toscano davanti a tutte le altre principali destinazioni europee e continua una lunga serie di ottimi risultati per la città. Firenze ha un posto permanente nella Hall of Fame della rivista, riservata alle destinazioni che anno dopo anno si posizionano ai vertici della classifica.

Più dei monumenti

Il Duomo, gli Uffizi e il Ponte Vecchio attirano ancora i visitatori per la prima volta, ed è giusto che sia così. Ma è significativo che così tante persone che tornano a Firenze una seconda o terza volta finiscano in un posto più tranquillo: una strada residenziale, una bottega artigiana, un caffè senza vista su nulla di famoso.

I lettori di Travel + Leisure hanno sottolineato un mix simile nel loro punteggio: arte e storia, sì, ma anche il cibo e il fatto che l’intero posto può essere attraversato a piedi. La rivista ha anche segnalato qualcosa che i locali sanno da anni, ovvero che Firenze funziona sia come base per esplorare la Toscana sia come destinazione a sé stante, con il Chianti e Montalcino entrambi facilmente raggiungibili.

Mary Gray, caporedattrice di Italy Magazine e residente a Firenze da molto tempo, ha detto alla pubblicazione che raramente è l’arte a far tornare le persone. Le dimensioni della città e il ritmo della vita quotidiana tendono ad avere più importanza una volta che l’iniziale spinta del Rinascimento si è esaurita.

Tuttavia, per chi visita per la prima volta, ecco le nostre migliori cose da fare a Firenze.

L’artigianato ancora al centro

L’identità di Firenze è sempre stata legata a ciò che fanno i suoi artigiani, non solo a ciò che custodiscono i suoi musei. Pelle, gioielli, carta: le tecniche sono antiche e, in luoghi come l’Oltrarno, vengono ancora tramandate anziché semplicemente conservate dietro il vetro.

Molte delle strade turistiche della città hanno fatto la fine di ogni altra strada turistica, piena di souvenir che potrebbero provenire da qualsiasi luogo. Ma i laboratori indipendenti che sopravvivono al loro fianco non si limitano a sfruttare la nostalgia, rimangono una parte genuina del modo in cui la città vede se stessa.

Una città che cerca di gestire il proprio successo

Niente di tutto questo avviene senza sforzo. Firenze ha trascorso gli ultimi anni cercando di bilanciare la sua attrazione sulla scena mondiale con le pressioni che l’attrazione crea in patria: l’eccessivo turismo, l’aumento dei costi immobiliari, un centro storico che può ricevere solo un certo numero di visitatori. Le autorità locali hanno introdotto misure volte a distribuire più uniformemente i visitatori e incoraggiare lo sguardo oltre i soliti punti di riferimento.

Per gli alberghi, i ristoranti e le istituzioni culturali che compongono l’economia turistica di Firenze, il premio è un’utile visibilità in un mercato affollato. Per chi ci vive è più un promemoria: la vera forza della città non è mai stata solo il Rinascimento. Intorno c’è ancora la vita ordinaria.