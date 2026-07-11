In questo giorno: morte dell’artista Giuseppe Arcimboldo

L’artista Giuseppe Arcimboldo morì l’11 luglio 1593 a Milano. È celebre per i suoi fantasiosi ritratti di teste costruiti interamente con oggetti come frutta, verdura, fiori e pesci,

Insolito per la sua epoca, il lavoro di Arcimboldo ottenne nel XX secolo una particolare ammirazione da parte di artisti tra cui Salvador Dalí e altri pittori surrealisti, che vedevano nei suoi ritratti compositi un antenato delle loro stesse preoccupazioni.

Da affreschi di chiesa a pittore di corte

Anche il padre di Arcimboldo, Biagio, era un artista. Inizialmente Giuseppe seguì l’attività di famiglia, disegnando vetrate e affreschi per le chiese. All’inizio dipinse interamente secondo le convenzioni del periodo. Il suo affresco dell’Albero di Jesse è ancora oggi visibile nel Duomo di Monza.

La situazione cambiò nel 1562, quando si trasferì a Praga per assumere l’incarico di pittore di corte dello studioso re Rodolfo II. Fu lì che iniziò a produrre le teste umane per le quali ora è meglio conosciuto. Le figure sono assemblate da frutta, verdura e altri oggetti di uso quotidiano, ognuno dei quali ha un significato simbolico particolare.

Illusione, allegoria e scherzi privati

Oltre a questi ritratti, Arcimboldo progettò scenografie per il teatro di corte di Praga e si guadagnò la reputazione di inganno illusionista. I suoi dipinti giocano con allegorie, giochi di parole e battute che deliziavano i suoi contemporanei. Tuttavia, questi furono in gran parte persi per il pubblico nei secoli successivi. Il suo stile distintivo è forse meglio catturato nei suoi ritratti di Estate e Inverno.

Una delle sue opere più note, Il bibliotecario, dipinta intorno al 1566, mirava a ricchi collezionisti che acquistavano libri da possedere piuttosto che da leggere.

Costruito con oggetti come le tende utilizzate per dividere gli spazi di studio individuali in una biblioteca e le code di animali usate come piumini, il dipinto funziona contemporaneamente come ritratto e natura morta. Data la passione dell’epoca per gli enigmi, gli indovinelli e le cose strane, Arcimboldo si rivolse direttamente ai gusti della sua epoca.

Un’eredità dispersa

Un esercito invasore svedese sequestrò il ritratto di Rodolfo II realizzato da Arcimboldo dal castello reale di Praga nel 1648. Insieme ad altre opere, si trova oggi in Svezia. Da allora alcuni dei suoi dipinti sono andati completamente perduti, anche se le opere sopravvissute in Italia si possono ancora trovare nelle gallerie di Cremona, Brescia e Firenze.

Dopo essersi ritirato dalla corte reale e aver lasciato Praga, Giuseppe Arcimboldo tornò a vivere i suoi ultimi anni nella natia Milano. Fu lì che morì nel 1593. Fu solo nel 1885 che un critico d’arte pubblicò la prima monografia che esaminava il suo ruolo di ritrattista. L’arrivo del Surrealismo nel XX secolo creò un interesse più ampio per il suo lavoro, al quale seguirono numerosi libri e articoli. Da allora, figure in stile Arcimboldo assemblate con frutta e altri oggetti sono apparse ripetutamente in libri, film e videogiochi, inclusa una serie di audiolibri che utilizza un ritratto di Shakespeare costruito con i libri, in un chiaro eco di The Librarian, come immagine di copertina.

Consigli di viaggio

Milano, dove nacque e morì Giuseppe Arcimboldo, è il capoluogo della Lombardia. Da giovane lavorò al fianco del padre al Duomo della città, disegnando immagini per le sue vetrate colorate, tra cui una raffigurante Santa Caterina d’Alessandria. La costruzione del Duomo iniziò nel 1386 ma ci vollero quasi sei secoli per completarla. Resta la chiesa più grande d’Italia e la terza al mondo.

Il dipinto Primavera di Arcimboldo del 1580 si trova nella Pinacoteca Tosio Martinengo di Brescia, Lombardia. La Galleria, in Piazza Moretto nel centro del paese, espone opere di numerosi altri artisti regionali che vanno dal XIII al XVIII secolo.

Una breve guida a Milano