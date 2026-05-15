Le famiglie italiane affrontano un taglio energetico di 450 euro mentre la Ferrari registra profitti record

I nuovi dati del FMI presentati all’Eurogruppo mettono in luce il costo della guerra in Iran per le famiglie comuni. Nel frattempo, mentre Ferrari – il marchio di lusso più celebre d’Italia – registra un altro trimestre di robusta crescita, non attenuata dalle turbolenze geopolitiche.

Lo shock dei prezzi energetici innescato dalla guerra con l’Iran costerà quest’anno alla famiglia media italiana circa 450 euro nello scenario di base, e fino a 2.270 euro se la crisi si aggrava e i prezzi attuali lasciano il posto a un’interruzione prolungata. I dati sono stati presentati da Oya Celasun, vicedirettore del dipartimento europeo del Fondo monetario internazionale, alla riunione dell’Eurogruppo di lunedì, e collocano l’Italia tra i paesi più colpiti dell’Unione europea.

La tipica famiglia europea rischia di perdere circa 375 euro nel 2026 – circa lo 0,7% del consumo medio annuo – alle attuali condizioni di prezzo, salendo a 1.750 euro in uno scenario grave. Il fatto che i dati dell’Italia si collochino significativamente al di sopra di entrambi i benchmark riflette la particolare esposizione del Paese ai costi di importazione dell’energia, la sua struttura industriale e il limitato isolamento delle sue famiglie dalla volatilità dei prezzi all’ingrosso.

Per una famiglia che sta già affrontando le pressioni residue dell’inflazione post-pandemica, della crescita stagnante dei salari e del costo strisciante dei beni di prima necessità, una spesa aggiuntiva di diverse centinaia di euro – o potenzialmente diverse migliaia – non è un’astrazione. È una bolletta del riscaldamento non pagata, un budget per la spesa ricalcolato, una vacanza estiva annullata.

La Ferrari registra profitti trimestrali record

Nello stesso giorno in cui il FMI presentava le proiezioni sui costi delle famiglie ai ministri delle finanze europei, Ferrari ha annunciato i risultati preliminari per il primo trimestre del 2026. I ricavi netti hanno raggiunto 1.848 milioni di euro, in crescita del 3% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso – o del 6% a tassi di cambio costanti. L’utile operativo è stato pari a 548 milioni di euro. L’utile netto è stato di 413 milioni di euro. L’EBITDA è aumentato del 4% a 722 milioni di euro.

L’amministratore delegato Benedetto Vigna ha attribuito la performance a quello che ha descritto come un mix di prodotti arricchito e una domanda sostenuta di personalizzazione. “Con tali prestazioni e un portafoglio ordini che si estende ulteriormente verso la fine del 2027, confermiamo le nostre linee guida per il 2026”, ha affermato. Un portavoce della Ferrari ha osservato che la società “ha continuato a fornire una solida crescita nel primo trimestre del 2026, in linea con la traiettoria delineata nelle linee guida per il 2026 e supportata da tutte le aree di business, nonostante il contesto geopolitico”.

Quella frase finale – nonostante il contesto geopolitico – ha un peso considerevole se letto insieme ai risultati del FMI. Per la clientela della Ferrari, la guerra in Iran e il conseguente shock energetico sembrano, in base al portafoglio ordini, registrare poco più che un rumore di fondo. La domanda di automobili su misura a sei cifre non ha vacillato. Le liste d’attesa si allungano fino al 2027. Mancano settimane alla presentazione del suo prossimo modello, la Ferrari Luce, all’azienda, con Vigna che descrive l’attesa come “più alta che mai”.

Un aspetto positivo di tutto ciò è che, con la Ferrari apparentemente non influenzata dalle guerre e dall’aumento dei prezzi del carburante, almeno fornisce lavoro a coloro che fanno parte della catena di fornitura e che lavorano per l’azienda di Maranello.