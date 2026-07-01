Dal 1° luglio la quota d’ingresso al Pantheon sale a 7€

La maggiorazione di 2 euro, la prima dall’introduzione dell’ingresso a pagamento al Pantheon nel 2023, andrà a finanziare le biblioteche locali delle aree svantaggiate nell’ambito del Piano Olivetti per la Cultura.

Mercoledì 1° luglio il prezzo d’ingresso al Pantheon di Roma è aumentato, passando da 5 euro a 7 euro per i visitatori non residenti.

Il cambiamento fa seguito a un nuovo accordo firmato ad aprile tra il Ministero della Cultura italiano e la Diocesi di Roma. Stabilisce un quadro aggiornato per la gestione congiunta del monumento, bilanciando i suoi ruoli sia come punto di riferimento di proprietà statale che come luogo di culto attivo. L’edificio funge anche da basilica di Santa Maria ad Martyres.

I residenti a Roma continueranno ad entrare gratuitamente, mentre resta invariata la tariffa ridotta di 2 euro per i visitatori dai 18 ai 25 anni. Restano invariate anche le altre esenzioni esistenti, comprese quelle per i minori di 18 anni, i visitatori con disabilità, i gruppi scolastici dei paesi dell’UE e il personale docente che li accompagna, nonché il clero e coloro che frequentano le funzioni religiose.

Dove vanno i soldi extra

Le entrate aggiuntive derivanti dall’aumento di 2 euro andranno al Piano Olivetti per la Cultura del governo, un programma che finanzia le biblioteche locali nelle aree svantaggiate e nell’entroterra. Il Ministero della Cultura ha affermato che le risorse aggiuntive contribuiranno ad ampliare l’accesso alla cultura, a sostenere la produzione culturale e a sostenere progetti di rigenerazione sociale nelle aree marginali, basandosi sui finanziamenti già convogliati al settore editoriale nell’ambito del Decreto Cultura italiano.

Da quando l’ingresso a pagamento è stato introdotto per la prima volta nel luglio 2023 – ponendo fine a secoli di accesso pubblico gratuito – le entrate dei biglietti sono state divise tra il Ministero della Cultura, che prende il 70%, e la Diocesi di Roma, che riceve il restante 30%.

Il Pantheon è uno dei siti più visitati di Roma, accogliendo circa 4,5 milioni di visitatori nel 2025. È aperto tutti i giorni dalle 09:00 alle 19:00, con ultimo ingresso alle 18:30.

L’aumento arriva dopo che Roma ha introdotto un biglietto d’ingresso separato di € 2 alla Fontana di Trevi.