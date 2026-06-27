Rinnovamento degli Uffizi: trionfo della curatela o incubo per i visitatori?

Mentre l’ambiziosa riprogettazione delle stanze del Botticelli agli Uffizi da parte di Simone Verde attira elogi internazionali, le guide turistiche autorizzate di Firenze sollevano domande acute su a chi siano effettivamente destinati i cambiamenti. Forse la vera domanda è se un museo che genera entrate per quasi 62 milioni di euro all’anno può permettersi di ignorare le esperienze dei suoi clienti.

Quando il 16 giugno 2026 le Gallerie degli Uffizi hanno inaugurato le sale ridisegnate di Botticelli, la stampa internazionale ha risposto con entusiasmo. La nascita di Venere E Primavera era stato riposizionato in modo che i visitatori in piedi in una stanza potessero girarsi per vedere il secondo capolavoro in uno spazio adiacente sulla parete opposta. Si è trattato di un gesto curatoriale tanto atteso che ha posto per la prima volta due dei più grandi dipinti dell’arte occidentale in dialogo visivo diretto (nello stesso spazio). Inoltre, entrambe le opere sono ora ospitate per la prima volta in custodie protettive sigillate, consentendo la rimozione delle grandi barriere esterne di vetro che precedentemente si frapponevano tra i visitatori e le tele.

Il direttore Simone Verde, subentrato nel gennaio 2024, ha inquadrato il progetto come parte di una reinvenzione globale dell’identità del museo. Le stanze sono state ridipinte in quello che il museo chiama un pallido “grigio rinascimentale”, scelto per richiamare la tradizione cromatica dell’architettura fiorentina, con un nuovo sistema di illuminazione che utilizza toni caldi e freddi alternati volti a far risaltare i colori più tenui dei dipinti di Botticelli.

Sulla carta è una visione avvincente. Sul terreno, secondo le persone che trascorrono la loro vita lavorativa in galleria, è qualcosa di piuttosto diverso.

“Carino ma poco pratico”

Sarah Cater, una guida turistica autorizzata di Firenze con una vasta esperienza agli Uffizi, parlando con INO, ha accolto con favore i miglioramenti estetici sollevando preoccupazioni che indicano una tensione più profonda nel cuore del progetto di Verde. C’è un divario tra l’ambizione curatoriale di un direttore e la realtà di un museo che riceve milioni di visitatori all’anno.

“Le stanze di Botticelli sono adorabili”, ha detto Cater. “Le pareti sono state ridipinte e il colore è certamente in linea con la Firenze rinascimentale, e c’è una bella illuminazione d’atmosfera. Ma sono poco pratiche, soprattutto quando ci sono grandi gruppi di persone, come molto spesso accade.”

La sua critica centrale riguarda Primavera. Precedentemente posizionato sulla parete di fondo della prima stanza, consentiva alle guide con gruppi di entrare e valutare l’ambiente circostante prima di dedicarsi al dipinto. Ora è immediatamente a sinistra quando entri. “Sei accolto da un muro di persone”, ha detto. “Prima c’era abbastanza spazio quando entravi nella stanza e tempo per valutare la situazione e posizionarti.”

Più precisamente, ha notato che il principale risultato curatoriale che viene celebrato è la capacità di confronto Primavera E La nascita di Venere — era già una pratica standard per le guide esperte. “Molte guide si fermavano a metà della prima stanza per poter confrontare e contrapporre i due dipinti. Se il motivo del disagio che abbiamo sperimentato quest’anno fosse stato unicamente quello di raggiungere questo obiettivo, beh, lo stavamo già facendo.”

Il problema della Tribuna

Le preoccupazioni vanno oltre le stanze di Botticelli. Sarah descrive un grave problema di congestione alla Tribuna, la celebre Wunderkammer ottagonale progettata da Bernardo Buontalenti per Francesco I de’ Medici negli anni Ottanta del Cinquecento. È una delle sale più significative della storia della museologia europea.

“Verde deve rendere di nuovo visibile la Tribuna al pubblico pagante senza dover fare una coda enorme, che blocca anche il corridoio”, ha detto. “Prima potevamo vedere la Tribuna da tre lati. Ora c’è una sola porta attraverso la quale possiamo osservarla, il che ha creato un’enorme congestione e una coda enorme nel corridoio, rendendo impossibile fermarsi a guardare altri ritratti lungo lo stesso corridoio, ad esempio le due Regine Medici.”

La denuncia non è banale. La Tribuna è stata storicamente uno degli spazi più venerati del museo e la sua accessibilità influisce direttamente sul flusso dei visitatori attraverso una sezione significativa della galleria.

Un regista che non sembra camminare sul pavimento

Ciò che emerge dal racconto di Sarah Cater non è semplicemente un disaccordo sulle posizioni sospese. È una critica a uno stile di gestione che, suggerisce, non è sufficientemente radicato nell’esperienza vissuta del museo.

“Non ho mai visto questo regista agli Uffizi”, ha detto. “Penso che bisogna vagare per i corridoi quando è occupato e prendere nota. Dove tende a riunirsi la gente? Quali dipinti si fermano di più i visitatori? Quanto tempo rimangono? Ho sempre visto il precedente direttore Eike Schmidt sul pavimento del museo, e credo che abbia migliorato gli Uffizi in modo esponenziale perché era testimone di un museo vivente.”

Il paragone con Schmidt, il predecessore di Verde, il cui mandato ha visto aumentare il numero dei visitatori e le entrate, è azzeccato. Sotto la direzione di Schmidt, gli Uffizi hanno ottenuto nel 2024 un aumento complessivo dei ricavi del 70% rispetto al 2022, con i soli ricavi della biglietteria che hanno raggiunto i 40 milioni di euro.

Era altrettanto diretta riguardo all’assenza di una consultazione significativa con le guide. “Mi auguro che l’attuale direttore collabori con le guide, comunichi le sue idee e ascolti anche consigli. In più occasioni abbiamo chiesto di incontrarlo e discutere con lui i cambiamenti che desidera attuare. Ha partecipato a un solo incontro, per quanto ne so. Tenendo presente che trascorriamo gran parte della nostra vita lavorativa agli Uffizi, sappiamo come funziona, cosa e come potremmo migliorare l’esperienza per tutti.”

Un museo che genera milioni non dovrebbe servire le persone che pagano?

La questione a chi servano i cambiamenti degli Uffizi non è meramente artistica. È finanziario e civico. Nel 2024, le Gallerie degli Uffizi hanno accolto quasi 5,3 milioni di visitatori, generando un fatturato lordo di 61,9 milioni di euro, diventando così il secondo sito culturale più visitato in Italia. Un biglietto standard oggi costa 25 € all’ingresso, o 29 € se prenotato in anticipo online. Inoltre, da ottobre 2025, tutti i biglietti sono nominativi e richiedono ai visitatori di presentare un documento d’identità con foto corrispondente all’ingresso.

Questa non è l’economia di un’istituzione privata che si rivolge a pochi discernenti. Sono i numeri di una destinazione culturale di massa, e portano con sé una responsabilità verso i milioni di visitatori comuni che pagano per entrarvi. E molti avranno programmato un viaggio a Firenze appositamente per vederli Primavera E La nascita di Venerecosì come quello di Michelangelo Davide all’Accademia.

Cater lo ha detto chiaramente: “I cambiamenti sono grandiosi se hai il privilegio di vederli da solo”.

Meravigliosamente curato, poco adatto ai grandi numeri

Sarebbe ingiusto liquidare il progetto di Verde come mera vanità. Le sale ridisegnate riorganizzano le opere di Botticelli in un percorso storico e artistico coerente, aiutando i visitatori a seguire il percorso del pittore dalla Firenze dei Medici agli anni tormentati di Savonarola, una decisione curatoriale davvero illuminante. Ben vengano i miglioramenti conservativi, in particolare le custodie protettive sigillate per i due capolavori. E Verde ha parlato in modo convincente della sua ambizione di dare agli Uffizi un’identità internazionale più forte.

Tuttavia, il verdetto di Sarah Cater – condiviso, ha suggerito, da molti dei suoi colleghi – è che le buone intenzioni e la realtà operativa non sono ancora allineate. Quando il consolidamento dei dipinti mitologici e devozionali di Botticelli in un unico ambito crea strozzature piuttosto che contemplazione; quando la Tribuna ormai si intravede solo attraverso un’unica porta; quando i due dipinti che fiancheggiano il passaggio tra le stanze semplicemente non si vedono perché i visitatori non possono fermarsi senza bloccare il flusso, qualcosa è andato storto nella traduzione dalla visione alla pratica.

Gli Uffizi sono, come ha notato lo stesso Verde, “il museo del turismo”. Non ha torto; è un luogo dove milioni di persone da tutto il mondo vengono per incontrare alcune delle più grandi opere d’arte mai realizzate. Ma se ha i mezzi per riconoscerlo, perché le sue decisioni curatoriali non ne tengono conto?

La domanda che si pongono i critici di Verde è se i suoi lavori di ristrutturazione servano a quei milioni di turisti, o se siano apprezzati solo nelle ore tranquille prima che le porte si aprano ogni mattina, quando il regista può passeggiare da solo attraverso le sue stanze ridisegnate, senza nessuno che interrompa la vista.