Papa Leone XIV dice agli scrittori che il loro lavoro è essenziale per l’umanità

Una delegazione internazionale di scrittori tra cui Strout, Robinson e Foer incontra Papa Leone XIV mentre l’editore vaticano LEV celebra il suo centenario.

Papa Leone XIV lasciò un raduno internazionale di scrittori con la sensazione che la letteratura sia al centro della vita umana, secondo la scrittrice italo-somala Igiaba Scego. Lei faceva parte della delegazione ricevuta dal pontefice mercoledì per celebrare il centenario della casa editrice vaticana Libreria Editrice Vaticana (LEV).

«Papa Leone ci ha fatto sentire che gli scrittori sono molto utili», ha detto Scego all’ANSA dopo l’udienza. “La narrativa è spesso emarginata, eppure, proprio perché viviamo in un mondo di intelligenza artificiale e capitalismo sfrenato, è stato importante capire che la narrazione è il centro della vita”.

L’udienza con il Papa

La delegazione, ricevuta nella sagrestia della Basilica di San Pietro, comprendeva i romanzieri americani Elizabeth Strout e Marilynne Robinson, Jonathan Safran Foer, lo scrittore irlandese-americano Colum McCann, gli autori italiani Susanna Tamaro, Enrico Brizzi, Maria Grazia Calandrone, Daniele Mencarelli ed Eraldo Affinati, il giornalista e scrittore francese Sorj Chalandon e il romanziere rumeno Mircea Cărtărescu.

Il Papa ha parlato della scrittura come fondamento dell’umanità in un momento in cui l’intelligenza artificiale e la guerra stanno rimodellando il mondo. “Partire dall’essere umano, in un momento in cui viviamo guerre terribili, è fondamentale accettare passivamente l’intelligenza artificiale, senza gestirla veramente”, ha affermato, secondo il racconto di Scego. “Se non facciamo qualcosa, tutto sarà molto disumanizzante”.

“La lettura di un testo letterario ci pone nella posizione di ‘vedere attraverso gli occhi degli altri’ (CS Lewis), acquisendo così un’ampiezza di prospettiva che amplia la nostra umanità. Sviluppiamo un’empatia immaginativa che ci consente di identificarci con il modo in cui gli altri vedono, sperimentano e rispondono alla realtà. Senza tale empatia, non può esserci solidarietà, condivisione, compassione o misericordia”. (Lettera sul ruolo della letteratura nella formazione34).

Scego: una bussola per la pace

Scego, nato a Roma da famiglia somala e autore di opere tra cui Cassandra a Mogadiscio – finalista al Premio Strega 2023 – e il suo recente graphic novel d’esordio Figli della forestaha descritto Leo come uno dei pochi leader mondiali che parla ancora in modo coerente di pace.

“La sua voce si sente; è una bussola”, ha detto. “Penso che tutti gli uomini di religione – cristianesimo, islam, ebraismo, induismo – dovrebbero parlare di pace perché sono gli unici rimasti a farlo in un mondo che si sta riarmando”.

Donna musulmana che si definisce profondamente romana, Scego ha messo in relazione l’attuale pontificato con quello di papa Francesco, che ha anche incontrato. “Su alcuni argomenti sì, sicuramente sul tema della pace. Ciò che mi colpisce di questo Pontefice è che ha una visione del mondo di pace e di comprensione della nostra reciproca umanità”.

Ha anche parlato di migrazione, avvertendo che la politica europea in materia di asilo si sta dirigendo in una direzione pericolosa. “Il diritto d’asilo è assolutamente in pericolo. Stiamo creando qualcosa di veramente problematico e in violazione dei diritti umani in un momento in cui l’Africa e l’Asia stanno diventando i continenti del futuro.”

Strout: la scrittura rompe l’isolamento

L’autrice vincitrice del Premio Pulitzer Elizabeth Strout, il cui romanzo Kitteridge olivastro le ha portato un riconoscimento internazionale, ha detto che l’incontro l’ha commossa profondamente.

“Ha parlato di quanto sia importante per i lettori poter leggere le opere degli scrittori perché in questo modo possono identificarsi con tante vite diverse, possono capire cosa significa essere tante persone diverse, e sono completamente d’accordo”, ha detto all’ANSA. “È uno dei motivi per cui scrivo, per contribuire a rompere questo isolamento che esiste naturalmente tra tutti noi.”

Strout ha annunciato che il suo romanzo Le cose che non diciamo mai – già bestseller in Irlanda – uscirà in Italia a ottobre.