Il Vaticano avvia il restauro quinquennale della Loggia di Raffaello

Un team di 20 restauratori utilizzerà la tecnologia laser in uno dei progetti più significativi della storia dei Musei Vaticani – Loggia di Raffaello.

Mercoledì sono iniziati i lavori di restauro quinquennali della Loggia di Raffaello, uno dei migliori esempi sopravvissuti di arte decorativa dell’Alto Rinascimento, situata al secondo piano del Palazzo Apostolico nella Città del Vaticano.

Il progetto, presentato dalla direttrice dei Musei Vaticani Barbara Jatta, si concentrerà inizialmente sull’ala ovest della Seconda Loggia, che si affaccia sul cortile di San Damaso e fa parte di un sito patrimonio dell’UNESCO.

Il restauro

Un team di 20 restauratori dei Musei Vaticani lavorerà con la tecnologia laser sulle 14 campate di affreschi e stucchi della Loggia. Furono realizzati tra il 1517 e il 1519 sotto la direzione di Raffaello dai suoi collaboratori – principalmente Giovanni da Udine – per Papa Leone X de’ Medici.

“Si tratta di un progetto complesso e uno dei più importanti mai realizzati nei Musei, che ci terrà impegnati per cinque anni”, ha detto Jatta. La varietà delle tecniche utilizzate nella decorazione originaria rende il lavoro di conservazione particolarmente impegnativo, con i restauratori chiamati ad intervenire sia sulle superfici dipinte che sul delicato ornamento in stucco che le circonda.

Progettata da Raffaello, il maestro urbinate che ne curò la decorazione prima della sua morte nel 1520, la Loggia fu subito riconosciuta una volta completata tra le più alte espressioni dell’arte rinascimentale applicata all’architettura, e rimane un punto di riferimento della pittura figurativa del primo Cinquecento.

Il restauro è stato finanziato dalla Fondazione Stephen A. Schwarzman, il cui presidente ha partecipato alla presentazione di mercoledì insieme a Bénédicte de Montlaur, presidente del World Monuments Fund.

“Abbiamo partecipato a molti progetti in Italia, ma questo è il primo in Vaticano”, ha detto de Montlaur, con entrambe le organizzazioni che esprimono un forte impegno nel progetto.