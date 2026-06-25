Gli Uffizi sospendono la vendita dei nuovi biglietti a causa del caldo estremo

La galleria più importante di Firenze, gli Uffizi, ha imposto un’immediata sospensione della vendita dei biglietti, citando l’impatto delle alte temperature sui sistemi di condizionamento dell’aria. Le prenotazioni esistenti rimangono valide.
La direzione delle Gallerie degli Uffizi ha annunciato la sospensione con effetto immediato di tutte le nuove vendite di biglietti, misura che rimarrà in vigore fino a domenica 28 giugno compresa. La decisione fa seguito alle temperature eccezionali che attualmente colpiscono Firenze, che hanno creato vincoli tecnici alle infrastrutture di climatizzazione della Galleria.
I visitatori che hanno già acquistato i biglietti o effettuato prenotazioni non saranno interessati e potranno procedere con le loro visite come previsto.
Cosa è e cosa non è accessibile
Galleria delle Statue e delle Pitture (principali Gallerie degli Uffizi): ingresso riservato ai soli visitatori con prenotazione preesistente. Nessun accesso walk-in.
Alcune stanze potrebbe essere soggetto a limitazioni temporanee di capacità a discrezione della galleria.
Guide accreditate muniti di tessera o badge ministeriale è garantito l’ingresso se accompagnano singoli o gruppi prenotati.
Palazzo Pitti e il Giardino di Boboli rimanere aperti e accessibili normalmente.
Le Gallerie degli Uffizi hanno comunicato che qualora le condizioni dovessero migliorare prima della scadenza del 28 giugno, anticiperanno di conseguenza la ripresa della vendita dei biglietti e l’apertura degli accessi.