Sinner torna sull’erba con la vittoria a Hurlingham

Il numero 1 del mondo batte Norrie nella partita di esibizione dell’Hurlingham Club dopo il drammatico crollo di Parigi, ed è favorito per mantenere il titolo di Wimbledon con Alcaraz messo da parte.

Jannik Sinner è tornato fiducioso all’azione competitiva mercoledì, battendo il numero uno britannico Cameron Norrie 6-3, 6-3 sull’erba dell’Hurlingham Club di Londra.

La partita, un’esibizione al Giorgio Armani Tennis Classic – un tradizionale evento di riscaldamento di Wimbledon – è arrivata meno di un mese dopo che il numero uno del mondo aveva subito un doloroso crollo durante la partita del quarto turno agli Open di Francia del 28 maggio.

La battuta d’arresto di Parigi

Sinner era tra i favoriti per vincere il Roland Garros quando incontrò difficoltà contro il numero 56 del mondo Juan Manuel Cerundolo dell’Argentina. Con la vittoria a portata di mano, l’altoatesino è stato colto da vertigini per il caldo parigino.

Il 24enne è stato successivamente sottoposto ad una serie di esami presso l’Ospedale San Raffaele di Milano la scorsa settimana ed è stato autorizzato a competere a Wimbledon, che inizierà lunedì. Può indossare un giubbotto rinfrescante tra una partita e l’altra come misura precauzionale.

Il favorito di Wimbledon

Sinner ora arriva a SW19 come campione in carica e favorito dai bookmaker per mantenere il suo titolo. La sua posizione è aiutata dall’assenza del suo principale rivale, lo spagnolo Carlos Alcaraz, che è indisponibile per un infortunio al polso dopo aver saltato anche Parigi.

Alcaraz, 23 anni, ha vinto sette titoli del Grande Slam contro i quattro di Sinner.