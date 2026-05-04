Il Molise sviluppa la “Strada Normanna” per rilanciare il turismo regionale

Il Molise guarda al suo passato medievale per garantirsi il futuro. L’Ente Autonomo per il Turismo (AAST) ha annunciato un progetto di collaborazione con 34 comuni regionali per sviluppare la “Strada Normanna”, un’ambiziosa rete di itinerari tematici progettati per mostrare il profondo patrimonio lasciato dal popolo normanno.

L’iniziativa mira a integrare il Molise in una più ampia rete culturale europea, collegando la memoria storica con il moderno sviluppo locale. Dai castelli strategici arroccati sugli affioramenti rocciosi all’intricato artigianato degli artigiani locali, il progetto cerca di dimostrare che l’influenza normanna è una continuità vivente nella regione.

Otto percorsi nella storia

L’AAST ha concentrato la sua attenzione sulla creazione di “percorsi” distinti che soddisfino i diversi interessi dei viaggiatori, garantendo che l’identità storica, religiosa e produttiva della regione sia pienamente rappresentata.

Nome del percorso Focus e punti salienti Chiese e Castelli Fortezze militari e architettura difensiva. La fede normanna Percorsi di pellegrinaggio e venerazione delle sante reliquie. La Via della Campana Tradizioni locali di suono delle campane e artigianato religioso. Via delle Lame Articoli in ferro di origine medievale, compresi coltelli e spade tradizionali. Arte tessile Dagli antichi arazzi normanni ai delicati merletti al tombolo. Musica e canto Cornamuse, feste medievali e tradizioni popolari. Via dei Sapori Cucina pastorale: pane, formaggio, olio, vino e bestiame. Via dei Cavalieri Cavalleria, cultura equestre e storia del controllo del territorio feudale.

Collegare le montagne al mare

Un’ultima componente strategica del progetto è la Strada dei Tratturi e del Mare. Questo itinerario sottolinea il legame storico tra l’interno montuoso del Molise, definito dagli antichi tratturi (tratturi) e la costa adriatica. Storicamente, questo corridoio fungeva da porta d’ingresso per il commercio, i pellegrinaggi religiosi e la diplomazia mediterranea.

Organizzando queste risorse esistenti in un’offerta turistica coerente, l’Ente per il Turismo del Molise spera di attrarre una fascia demografica di “turismo lento” interessata all’autenticità e alla profondità storica.

“Questo progetto è nato per valorizzare il patrimonio identitario dei Normanni”, ha affermato un rappresentante dell’AAST. “Non si tratta solo del passato; si tratta di creare un modello di turismo sostenibile che supporti i nostri produttori locali e mantenga vive le nostre tradizioni”.

Gli itinerari sono attualmente in fase di sviluppo, ma ulteriori dettagli sulle mappe digitali e sulle visite guidate dovrebbero essere rilasciati nei prossimi mesi.