La giuria della Biennale si dimette per la disputa sul padiglione russo

La giuria internazionale della 61esima Biennale di Venezia si è licenziata in massa il giorno dopo l’arrivo sul posto degli ispettori del Ministero della Cultura. Ciò getta il processo di premiazione nel caos, con la Fondazione che sostituisce il processo di premiazione della giuria con il voto dei visitatori.

Il dramma in scena alla Biennale di Venezia si è intensificato drammaticamente giovedì, quando l’intera giuria internazionale della 61. Esposizione Internazionale d’Arte si è dimessa. Ciò è avvenuto meno di 24 ore dopo che gli ispettori del Ministero della Cultura italiano si sono recati presso la Fondazione per raccogliere informazioni sulla sua decisione di consentire la riapertura del padiglione russo.

La giuria – composta dalla presidente Solange Farkas, Zoe Butt, Elvira Dyangani Ose, Marta Kuzma e Giovanna Zapperi – ha rassegnato le dimissioni collettive. La Fondazione Biennale di Venezia ha confermato le dimissioni con un comunicato formale. Non è stata fornita alcuna spiegazione dettagliata, ma i tempi lasciavano poco spazio ad ambiguità.

In risposta, la Fondazione ha annunciato un meccanismo di premiazione completamente nuovo. I tradizionali Leoni – assegnati al miglior partecipante e alla migliore partecipazione nazionale alla mostra – saranno ora decisi non da una giuria di esperti ma dai visitatori della mostra. Ciò crea due nuovi Leoni Visitatori che sostituiranno i premi della giuria sospesi dei Leoni d’Oro e d’Argento. La cerimonia di premiazione, precedentemente prevista per il giorno di apertura del 9 maggio, è stata spostata al 22 novembre, giorno conclusivo della mostra.

Fondamentalmente, la Fondazione ha confermato che la cerimonia sarà aperta a tutte le partecipazioni nazionali presenti nella lista ufficiale, Russia e Israele incluse, nonostante le controversie che circondano entrambi.

Meloni: “Sono un po’ persa”

Il premier Giorgia Meloni, parlando giovedì, si è trovata nella insolita posizione di apprendere delle dimissioni della giuria mentre scendeva le scale. “Non posso parlarvi delle dimissioni della giuria, perché l’ho letto mentre scendevo”, ha detto. “Non so dire se sia legato alla questione dell’invio degli ispettori. Sono un po’ perso sulla dinamica di questa vicenda”.

La sua posizione sulla controversia sottostante, tuttavia, è rimasta coerente. Il governo aveva chiarito fin dall’inizio di non essere d’accordo con la decisione della Fondazione di riammettere il padiglione della Russia per la prima volta dall’invasione dell’Ucraina nel 2022. “Rimarrò fedele alla mia posizione iniziale”, ha detto Meloni. “Il governo ha dichiarato di non essere d’accordo con la scelta del padiglione russo, e la Biennale è un ente autonomo, e Buttafuoco è una persona molto capace. Io non avrei fatto questa scelta al suo posto.”

Sulla questione se l’invio di ispettori ministeriali alla Biennale costituisse un atto ostile nei confronti del presidente della Fondazione Pietrangelo Buttafuoco, la Meloni ha avuto cura di prendere le distanze dalla decisione. “Per quanto riguarda l’invio degli ispettori, credo che la persona giusta a cui chiedere sia il ministro Giuli, perché presumo che abbia preso lui questa decisione. Non ho avuto modo di discuterne con lui”.