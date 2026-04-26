In questo giorno: nascita del cioccolatiere Michele Ferrero

Michele Ferrero ha ereditato una piccola pasticceria in Piemonte e ha fatto crescere uno degli imperi alimentari preferiti in Italia. È nato il 26 aprile 1925. Non saranno molti gli italiani che non hanno mangiato la Nutella almeno una volta nella loro vita!

Michele Ferrero è nato a Dogliani, un piccolo paese sulle colline piemontesi delle Langhe, terra delle nocciole. Sarebbe diventato l’uomo più ricco d’Italia, l’architetto di una delle più grandi dinastie alimentari del mondo e la persona responsabile del piccolo barattolo dall’etichetta marrone che è rimasto sulle tavole della colazione in tutto il mondo per più di sessant’anni.

Non fu il fondatore della Ferrero, quella distinzione spetta a suo padre, Pietro, che aprì una panetteria e una caffetteria nella vicina città di Alba. Durante gli anni difficili del secondo dopoguerra, Pietro iniziò a sperimentare modi per far allungare ulteriormente il cioccolato. La carenza di cacao nel dopoguerra spinse Pietro ad integrare la costosa materia prima con nocciole tostate, abbondanti ed economiche in Piemonte. Nel 1946 Pietro lanciò la Pasta Gianduja, una miscela di cioccolato e nocciole venduta in blocchi solidi avvolti in un foglio di alluminio, che i lavoratori potevano affettare e spalmare sul pane. Era nutriente, conveniente e irresistibile. Gli italiani non ne hanno mai abbastanza.

Pietro Ferrero morì il 2 marzo 1949, a soli 51 anni, sfinito, si dice, per aver guidato personalmente la sua piccola Fiat Topolino attraverso le colline piemontesi per distribuire il suo prodotto. Ha lasciato un’azienda, una ricetta e un figlio che avrebbe preso tutto ciò che suo padre aveva costruito e lo avrebbe trasformato in qualcosa che il mondo non aveva mai assaggiato prima.

La realizzazione della Nutella

Michele entrò in azienda nel 1949, appena ventenne, e iniziò subito a portare avanti la ricetta. Nel 1951 rivoluzionò la formula del padre, rendendola cremosa e spalmabile e la chiamò SuperCrema. È stato un successo in tutta Italia per più di un decennio. Ma poi è intervenuta la legge italiana: una nuova normativa ha vietato i superlativi come “super” nei marchi, e Michele aveva bisogno di un nuovo nome per la sua diffusione.

La soluzione era elegante nella sua semplicità. Ha combinato la parola inglese descrittiva “nut” con il suffisso italiano “-ella”, conferendogli un’identità accessibile, trasparente e culturalmente distinta. Il primo barattolo di Nutella lasciò lo stabilimento di Alba il 20 aprile 1964. Michele Ferrero aveva 38 anni. Nello stesso anno nasce il figlio Giovanni, che poi gli succederà alla guida dell’azienda.

Nutella festeggia 60 anni

Il prodotto ebbe un successo immediato, arrivando esattamente al momento giusto. L’ascesa globale della Nutella ebbe luogo durante il boom economico italiano del dopoguerra e divenne popolare a tutti i livelli. Nel giro di un anno aveva attraversato le Alpi per raggiungere la Germania. Nel giro di una generazione, aveva conquistato l’Europa.

L’impero dietro il barattolo

La Nutella era solo l’inizio. Sotto la guida di Michele, Ferrero divenne uno dei grandi motori creativi dell’industria dolciaria globale. I marchi che ha creato includono Mon Chéri, Kinder Chocolate, Ferrero Rocher, Tic Tacs e Kinder Eggs. Ognuno è un prodotto realizzato con cura che bilancia novità, qualità e una sorta di caldo piacere incentrato sulla famiglia che sembra distintamente italiano anche se venduto in ottanta paesi.

Era notoriamente riservato, rilasciava raramente interviste e gestiva l’azienda come un’azienda a conduzione familiare con una cultura plasmata tanto dai suoi valori personali quanto dalla strategia commerciale. Devoto cattolico romano, faceva pellegrinaggi annuali a Lourdes ed erigeva statue della Vergine Maria in tutti gli edifici della fabbrica di sua proprietà. Si rivolgeva direttamente ai suoi operai e si interessava personalmente alle condizioni delle sue fabbriche, che erano tra le più moderne del settore.

Al momento della sua morte, Ferrero SpA era la seconda azienda dolciaria più grande d’Europa e nel 2008 aveva superato Silvio Berlusconi diventando l’individuo più ricco d’Italia, con un patrimonio personale di 26 miliardi di dollari. Eppure visse modestamente, risiedendo per gran parte della sua vita successiva a Monte Carlo, e mantenne l’azienda completamente fuori dalle mani del pubblico.

Un barattolo ogni 2,5 secondi

La portata di ciò che Michele Ferrero ha creato è quasi impossibile da comprendere in termini umani. Oggi, in qualche parte del mondo, ogni 2,5 secondi viene venduto un barattolo di Nutella. L’azienda utilizza circa il 25% della fornitura globale di nocciole, circa 100.000 tonnellate all’anno. La diffusione è venduta in più di 75 paesi e ha generato propri punti focali culturali. Quando Ferrero ha leggermente modificato la ricetta nel 2017, la reazione negativa ha fatto notizia a livello internazionale.

Il Gruppo Ferrero è oggi una delle più grandi aziende alimentari al mondo nel settore dei dolci confezionati. Ha oltre 35 marchi venduti in più di 170 paesi e più di 50.000 dipendenti in tutto il mondo.

Michele Ferrero muore il 14 febbraio 2015 nella sua casa di Montecarlo. Aveva 89 anni. La guida passa al figlio Giovanni, che ne rimane oggi presidente esecutivo, proseguendo quanto iniziato in un piccolo panificio albese quasi ottant’anni fa.