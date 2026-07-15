In questo giorno: Un incendio distrugge la Basilica di San Paolo Fuori le Mura

Una delle quattro grandi basiliche papali di Roma – San Paolo fuori le mura – e l’ultima delle antiche chiese della città sopravvissuta in gran parte intatta fin dall’antichità, fu distrutta da un incendio il 14 e 15 luglio 1823. Fu un disastro che scosse il mondo cristiano tanto profondamente quanto l’incendio di Notre-Dame avrebbe scosso quasi due secoli dopo..

Nella notte tra il 14 e il 15 luglio 1823, un incendio divampò nella Basilica di San Paolo fuori le Mura, una delle quattro basiliche papali di Roma e, fino a quella notte, l’unica chiesa della città ad aver conservato gran parte del suo carattere originale per quasi 1.500 anni.

Un lavoro di riparazione andato catastroficamente storto

Il tetto della basilica perdeva acqua da tempo e papa Pio VII, che in precedenza aveva studiato e insegnato nel monastero annesso alla chiesa e lo teneva in particolare affetto, aveva autorizzato le riparazioni. La sera del 14 luglio due operai rimasero fino a tarda notte a stendere le grondaie di rame lungo la grondaia. Dopo che se ne furono andati, le braci che non erano state completamente spente nella padella che avevano usato per riscaldare e modellare il rame fuoriuscirono e si impigliarono, incendiando il tetto. L’incendio è durato tutta la notte, inosservato finché i pastori che pascolavano il bestiame nelle vicinanze non hanno avvistato le fiamme la mattina seguente e hanno lanciato l’allarme ai monaci benedettini residenti.

Quando si fu esaurito, l’incendio aveva distrutto completamente il tetto, facendo crollare l’intero lato nord della basilica. La navata, le sue colonne e l’antico tetto in legno sono andati perduti. Sorprendentemente, furono risparmiati l’arco trionfale con i suoi mosaici del V secolo, l’area dell’altare costruita sulla tomba dell’apostolo, il transetto e l’abside con i suoi mosaici del XIII secolo.

Il tempismo è stato crudele. Pio VII si era fratturato l’anca pochi giorni prima dell’incendio ed era già gravemente malato, perdendo conoscenza. Chi lo circondava non riuscì a dirgli che la sua amata basilica era stata distrutta, ed egli morì senza mai sapere cosa fosse successo, il 20 agosto 1823. Il suo successore, Annibale della Genga, prese il nome di Leone XII ed ereditò il compito di decidere come rispondere.

Ricostruire “esattamente come prima”

Nel 1825 Leone XII pubblicò l’enciclica Ad plurimaslanciando un appello affinché i cattolici di tutto il mondo donino per finanziare la ricostruzione. Inizialmente ordinò che la basilica fosse ricostruita esattamente come appariva quando era nuova nel IV secolo, insistendo anche affinché i tesori dei secoli successivi, tra cui i mosaici medievali e il tabernacolo, fossero preservati e restaurati. Nella pratica, tali linee guida si sono rivelate difficili da sostenere e sono state gradualmente abbandonate man mano che i lavori procedevano.

Lo sforzo di ricostruzione si è protratto per tre decenni. La nuova basilica, che incorporò ciò che poteva essere recuperato dell’antica struttura insieme a 80 colonne appena scolpite e un soffitto in legno e stucco, fu finalmente consacrata da Papa Pio IX il 10 dicembre 1854, più di 30 anni dopo l’incendio che l’aveva quasi distrutta.

Una chiesa costruita per sopravvivere

Più tardi nel secolo, le preoccupazioni sul rischio di un secondo disastro simile portarono a una delle note a piè di pagina più notevoli nella storia della basilica. L’ingegnere Luigi Poletti e l’astronomo Angelo Secchi idearono quello che si ritiene sia stato il primo sistema automatico di rilevazione e allarme antincendio in qualsiasi parte del mondo, completo di serbatoi d’acqua, protezione contro i fulmini e collegamento telegrafico con una sala di controllo in un’altra parte di Roma.