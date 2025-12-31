Presentata a Firenze la Madonna del Latte restaurata

Un affresco trecentesco raffigurante la Madonna del Latte è tornato alla vista del pubblico a Firenze dopo un importante restauro.

L’opera, Madonna del Latte con Bambino tra i Santi Giovanni Battista e Bartolomeo, è nuovamente visibile nella Chiesa di Sant’Ambrogio. La restauratrice Cristina Napolitano ha eseguito l’intervento sotto la supervisione della Soprintendenza ABAP di Firenze. Il progetto è stato finanziato dalla fondazione no-profit Friends of Florence.

I conservatori hanno rimosso decenni di sovraverniciatura, fuliggine e depositi superficiali. Hanno inoltre trattato i danni strutturali e gli stucchi deteriorati. L’intervento ha rivelato l’armonia cromatica originaria e i dettagli raffinati dell’affresco, tipici della Firenze tardo gotica.

Gli storici dell’arte attribuiscono il dipinto al Maestro della Cappella Rinuccini. Lo studioso Luciano Bellosi identificò l’artista nel 1973 con Matteo di Pacino, attivo tra il 1359 e il 1374 e formatosi nella cerchia dell’Orcagna. L’ultimo intervento di restauro ha consentito un confronto più ravvicinato con altre opere legate all’artista. Gli esperti sottolineano la raffinata modellazione dei volti e l’uso sottile della luce nel manto della Vergine.

Storia di conservazione complessa

L’affresco ha una complessa storia conservativa. Gli operai lo riscoprirono nel 1839 dopo secoli di occultamento. Subì diversi restauri e, intorno al 1960, gli specialisti la staccarono dal muro e la montarono su un pannello. I recenti lavori miravano a migliorare la leggibilità senza alterare la struttura originaria.

Simonetta Brandolini d’Adda, presidente di Friends of Florence, ha affermato che la fondazione è orgogliosa di restituire alla comunità un pezzo fondamentale del patrimonio trecentesco di Firenze. Ha ringraziato la parrocchia di Sant’Ambrogio e San Giuseppe, la Soprintendenza e lo storico dell’arte Claudio Paolini per il loro sostegno.

Paolini ha affermato che il progetto preserva un importante esempio di arte devozionale locale. Il parroco don Daniele Rossi ha evidenziato il significato teologico della Madonna del Latte. Secondo lui l’immagine collega il nutrimento umano al mistero dell’Incarnazione.