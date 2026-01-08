Sciopero aeroportuale italiano per interruzione dei viaggi il 9 gennaio

Si prevede che gli scioperi nazionali delle compagnie aeree e degli aeroporti di giovedì 9 gennaio causeranno gravi disagi ai viaggi in tutta Italia.

Diversi sindacati che rappresentano il personale di assistenza a terra aeroportuale e gli equipaggi delle compagnie aeree hanno annunciato azioni di sciopero sovrapposte che interesseranno la maggior parte dei principali aeroporti italiani.

L’impatto più significativo si aspetta dai lavoratori affiliati ad Assohandlers, che pianificano uno sciopero nazionale di quattro ore dalle 13:00 alle 17:00. Il personale di Assohandlers fornisce servizi essenziali tra cui lo smistamento bagagli, la guida degli aeromobili e le operazioni di rampa negli aeroporti di Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Bologna e Torino. Le compagnie aeree hanno avvertito che l’interruzione potrebbe causare ritardi diffusi e coincidenze perse.

I disagi negli aeroporti di Milano saranno probabilmente più gravi. I dipendenti di Swissport Italia e Airport Handling sia a Linate che a Malpensa hanno indetto scioperi 24 ore su 24, aumentando il rischio di cancellazioni definitive per i voli al mattino presto e alla sera tardi.

Saranno interessate anche le compagnie aeree low cost. I piloti e l’equipaggio di cabina di easyJet con sede in Italia hanno annunciato uno sciopero di 24 ore, mentre la compagnia spagnola Vueling prevede di sospendere le operazioni tra le 10:00 e le 18:00. L’azione combinata minaccia decine di voli europei a corto raggio che trasportano passeggeri business nei principali centri commerciali italiani.

Si consiglia ai passeggeri prenotati sui voli interessati di controllare attentamente le comunicazioni della compagnia aerea. Molti vettori offrono riprenotazioni o rimborsi gratuiti. Gli esperti di viaggio raccomandano, ove possibile, di passare alla ferrovia per i brevi viaggi nazionali.

Altri scioperi previsti per la fine di gennaio

Sebbene la legge italiana richieda agli operatori di mantenere servizi minimi durante gli scioperi, l’esperienza passata suggerisce che gli orari possono rapidamente interrompersi quando più sindacati scioperano contemporaneamente. I ritardi nell’assistenza a terra spesso si estendono all’immigrazione, con i passeggeri in arrivo costretti ad aspettare sull’aereo per salire sulle scale o sugli autobus.

Si prevedono ulteriori disagi nel corso del mese. I sindacati delle ferrovie e della metropolitana hanno programmato uno sciopero tra il 12 e il 15 gennaio, mentre i tassisti hanno minacciato uno sciopero nazionale di 24 ore il 13 gennaio. Le aziende sono incoraggiate a monitorare da vicino gli sviluppi e a mantenere aggiornati i sistemi di tracciamento dei viaggiatori.