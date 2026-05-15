Sinner batte il record di vittorie di Djokovic

Jannik Sinner ha raggiunto le semifinali dell’Open d’Italia giovedì con la sua 32esima vittoria consecutiva al Masters 1000, superando il record di vittorie di Novak Djokovic. Anche il connazionale Luciano Darderi si è fatto avanti per predisporre la possibilità di una finale tutta italiana al Foro Italico.

Il numero uno del mondo Jannik Sinner ha battuto giovedì Andrey Rublev 6-2, 6-4 e ha raggiunto le semifinali dell’Open d’Italia. In tal modo, ha superato il record di Novak Djokovic di 31 vittorie consecutive al Masters 1000. La 32esima vittoria consecutiva del 24enne a questo livello estende una serie iniziata dopo il suo ritiro al terzo turno allo Shanghai Masters 2025 lo scorso ottobre, quando è stato costretto a ritirarsi durante la partita con Tallon Griekspoor.

Il precedente record di Djokovic era rimasto in piedi per oltre un decennio, dal secondo turno di Indian Wells del 2011 alla finale di Cincinnati del 2011. Sinner ormai lo ha superato in casa, davanti al pubblico romano partigiano.

“Sono felice del mio record e di essere in semifinale”, ha detto Sinner a Sky Sport. “Oggi ho iniziato bene, lui ha commesso qualche errore ed entrambi avevamo percentuali di prima di servizio piuttosto basse. Alla fine le cose si sono un po’ complicate, ma va bene così. Sto lavorando duro sia fisicamente che mentalmente”.

La partita da record

La partita non è stata priva di momenti di tensione. Sinner ha attraversato il primo set e ha strappato il servizio a Rublev due volte portandosi sul 4-1 nel secondo, ma il russo si è ripreso fino al 4-3 e ha messo il numero uno del mondo sotto vera pressione nel suo successivo servizio. Sinner mantenne i nervi saldi per chiuderla.

Adesso punta al suo primo titolo al Foro Italico. La vittoria a Roma gli darebbe anche qualcosa di più storico: sarebbe insieme a Djokovic come unico uomo a completare il Career Golden Masters, vincendo almeno una volta tutti e nove i titoli Masters 1000. Arriva in semifinale nella forma migliore della sua vita, dopo aver vinto cinque titoli Masters 1000 consecutivi compreso il trionfo della scorsa settimana a Madrid, diventando il primo uomo in assoluto a raggiungere un’impresa simile.

“Adesso sto cercando di recuperare perché mi sento un po’ stanco per aver giocato così tanto negli ultimi mesi”, ha ammesso. “Finora ho giocato quattro partite molto diverse a Roma. Conoscevo meglio Rublev e mi ero preparato bene. Ho vinto anche grazie a voi”, ha detto al pubblico.

Anche Darderi passa

Anche il connazionale di Sinner Luciano Darderi, numero 21 del mondo, è arrivato ai quarti dopo aver battuto il teenager spagnolo Rafael Jodar 7-6, 5-7, 6-0 in un quarto di finale durato fin dalle prime ore del mattino. La partita era iniziata in ritardo a causa della pioggia e fu ulteriormente interrotta quando il fumo dei razzi della vicina finale di Coppa Italia allo Stadio Olimpico causò un guasto tecnico al sistema di chiamata in linea.

“Mi sento più forte. Mentalmente ho fatto un salto di qualità non mollando mai, ma ho ancora molto da imparare”, ha detto il 24enne, che in semifinale affronterà il norvegese Casper Ruud. “Dopo il secondo set non avrei mai pensato di vincere. Ho solo provato a lottare e spingere e ho vinto la partita fisicamente. Essere in semifinale è un sogno e ancora non riesco a crederci”.

Sinner è stato generoso nelle sue lodi. “Il movimento italiano è la cosa più importante e sono molto contento per Darderi. Sta facendo qualcosa di incredibile e più italiani ci sono, soprattutto a Roma, meglio è”.

Con entrambi in semifinale, resta una possibilità una finale di singolare maschile tutta italiana al Foro Italico.