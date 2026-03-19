C’è di più nelle Marche di quanto sembri

Spesso trascurate a favore di regioni più famose, le Marche offrono un avvincente mix di storia, paesaggio e cultura che riflette molte delle caratteristiche distintive dell’Italia stessa, senza l’intensità del turismo di massa.

Estendendosi tra la costa adriatica e gli Appennini, le Marche sono state per lungo tempo un punto d’incontro di civiltà. Le sue origini risalgono agli insediamenti piceni prima di entrare a far parte del mondo romano. Resti di questo periodo sono ancora visibili in tutta la regione, comprese strade, teatri e strutture cittadine che continuano a modellare le città moderne.

Storia e identità delle Marche

Durante il Medioevo le Marche si svilupparono come un mosaico di comuni, abbazie e città collinari fortificate. Successivamente entrò a far parte dello Stato Pontificio, uno status che ne influenzò per secoli l’architettura, l’amministrazione e la vita culturale. Questo passato stratificato è visibile in città come Urbino, un centro rinascimentale dichiarato patrimonio dell’umanità dall’UNESCO che fiorì sotto il dominio della famiglia Montefeltro.

Urbino è anche la città natale di Raffaello, uno degli artisti più influenti dell’Alto Rinascimento. La sua eredità rimane centrale per l’identità culturale della regione. Un’altra figura importante è Gioachino Rossini, nato a Pesaro, le cui opere continuano ad essere rappresentate in tutto il mondo e celebrate localmente attraverso festival.

I paesi e le città delle Marche portano ciascuno identità distinte. Ancona, il capoluogo della regione, è stato un porto importante fin dall’antica Grecia e rimane un punto di accesso chiave attraverso l’Adriatico. Più a nord, Pesaro combina il patrimonio culturale con il turismo balneare, mentre le destinazioni dell’entroterra come Ascoli Piceno sono note per le eleganti piazze e l’architettura in travertino.

La regione è definita anche dai suoi paesaggi. La costa è caratterizzata da lunghe spiagge e porti storici, mentre le zone interne si ergono sui Monti Sibillini, parte della catena appenninica. Questa varietà consente un mix di esperienze culturali e all’aria aperta, dall’escursionismo e il ciclismo alla visita di borghi storici.

Le Marche hanno ospitato una serie di eventi storici importanti, in particolare durante l’Unità d’Italia nel XIX secolo, quando furono annesse dal controllo papale al Regno d’Italia. Più recentemente, ha ottenuto il riconoscimento per il suo ruolo nel preservare l’artigianato tradizionale, la produzione alimentare e l’identità locale a fronte di un più ampio cambiamento economico.

Turismo senza masse

Per i visitatori, le Marche offrono un modo più misurato di vivere l’Italia. Le principali attrazioni includono il Palazzo Ducale di Urbino, i resti romani ad Ancona e il centro storico di Ascoli Piceno. La regione è nota anche per la sua cucina, che fonde i frutti di mare della costa con le specialità dell’entroterra come salumi, tartufi e pasta fatta a mano.

Una breve guida ad Ascoli Piceno

La sua relativa mancanza di visibilità internazionale è parte del suo fascino. I visitatori possono esplorare i centri storici, partecipare a festival culturali e godersi i paesaggi naturali senza la folla che si trova altrove.