Aumentano i controlli sui prezzi del carburante nel contesto della crisi in Medio Oriente

La polizia finanziaria intensifica le ispezioni lungo tutta la catena di approvvigionamento poiché i costi energetici determinati dalla guerra sollevano preoccupazioni per la speculazione. L’Italia ha rafforzato le ispezioni lungo la sua rete di distribuzione di carburante a causa dell’impennata dei prezzi dell’energia in seguito allo scoppio della guerra in Medio Oriente, hanno detto venerdì le autorità.

L’operazione è portata avanti dalla Guardia di Finanza, che ha intensificato i controlli lungo tutta la filiera dei carburanti per garantire la trasparenza dei prezzi e prevenire possibili speculazioni.

Il monitoraggio rafforzato è stato avviato su indicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, guidato da Giancarlo Giorgetti, in coordinamento con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy presieduto da Adolfo Urso.

Prezzi in rialzo dopo l’escalation in Medio Oriente

I prezzi del carburante in Italia sono aumentati notevolmente negli ultimi giorni poiché le tensioni e le azioni militari in Medio Oriente hanno sconvolto i mercati energetici globali.

Secondo i dati ufficiali di monitoraggio, il prezzo medio nazionale della benzina self-service è aumentato di circa 9 centesimi al litro attestandosi a circa 1,76 euro. Nel frattempo, il diesel è balzato ancora più bruscamente, aumentando di quasi 19 centesimi a circa 1,91 euro al litro.

In alcune zone, in particolare sulle autostrade, i prezzi del diesel hanno superato i 2,50 euro al litro, livelli che secondo i gruppi di consumatori non si vedevano da anni.

L’impennata riflette una più ampia volatilità nei mercati globali del petrolio e del gas, poiché il conflitto che coinvolge l’Iran e altri attori regionali solleva timori di interruzioni delle forniture, in particolare attorno alle principali rotte marittime nel Golfo.

Concentrarsi su possibili speculazioni

Le autorità affermano che i controlli rafforzati mirano a rilevare eventuali pratiche tariffarie irregolari o comportamenti speculativi nel settore dei carburanti.

Le ispezioni esamineranno l’intera catena di distribuzione – comprese raffinerie, impianti di stoccaggio, grossisti e stazioni di servizio – per verificare se gli aumenti dei prezzi sono giustificati dai costi all’ingrosso o se alcuni operatori stanno sfruttando la crisi.

Funzionari del Ministero delle Imprese e del Made in Italy hanno affermato che finora sono stati segnalati solo un numero limitato di casi sospetti. Sono però al vaglio degli inquirenti.

L’impennata dei prezzi sta già colpendo i consumatori e le imprese italiane, in particolare in settori come i trasporti e la logistica che dipendono fortemente dal carburante diesel.

Il governo ha monitorato l’impatto economico più ampio del conflitto in Medio Oriente, che ha fatto salire i prezzi dell’energia e ha sollevato preoccupazioni sull’inflazione e sui costi delle famiglie. Il primo ministro Giorgia Meloni ha avvertito che l’Italia è pronta ad adottare ulteriori misure per contrastare la speculazione nel settore energetico e proteggere i consumatori, se necessario.