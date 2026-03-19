Aumentano i controlli sui prezzi del carburante nel contesto della crisi in Medio Oriente

Giulia Moretti

Finance police track fuel price hikes in Italy.

La polizia finanziaria intensifica le ispezioni lungo tutta la catena di approvvigionamento poiché i costi energetici determinati dalla guerra sollevano preoccupazioni per la speculazione. L’Italia ha rafforzato le ispezioni lungo la sua rete di distribuzione di carburante a causa dell’impennata dei prezzi dell’energia in seguito allo scoppio della guerra in Medio Oriente, hanno detto venerdì le autorità.

L’operazione è portata avanti dalla Guardia di Finanza, che ha intensificato i controlli lungo tutta la filiera dei carburanti per garantire la trasparenza dei prezzi e prevenire possibili speculazioni.

Il monitoraggio rafforzato è stato avviato su indicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, guidato da Giancarlo Giorgetti, in coordinamento con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy presieduto da Adolfo Urso.

Prezzi in rialzo dopo l’escalation in Medio Oriente

I prezzi del carburante in Italia sono aumentati notevolmente negli ultimi giorni poiché le tensioni e le azioni militari in Medio Oriente hanno sconvolto i mercati energetici globali.

Secondo i dati ufficiali di monitoraggio, il prezzo medio nazionale della benzina self-service è aumentato di circa 9 centesimi al litro attestandosi a circa 1,76 euro. Nel frattempo, il diesel è balzato ancora più bruscamente, aumentando di quasi 19 centesimi a circa 1,91 euro al litro.

In alcune zone, in particolare sulle autostrade, i prezzi del diesel hanno superato i 2,50 euro al litro, livelli che secondo i gruppi di consumatori non si vedevano da anni.

L’impennata riflette una più ampia volatilità nei mercati globali del petrolio e del gas, poiché il conflitto che coinvolge l’Iran e altri attori regionali solleva timori di interruzioni delle forniture, in particolare attorno alle principali rotte marittime nel Golfo.

Concentrarsi su possibili speculazioni

Le autorità affermano che i controlli rafforzati mirano a rilevare eventuali pratiche tariffarie irregolari o comportamenti speculativi nel settore dei carburanti.

Le ispezioni esamineranno l’intera catena di distribuzione – comprese raffinerie, impianti di stoccaggio, grossisti e stazioni di servizio – per verificare se gli aumenti dei prezzi sono giustificati dai costi all’ingrosso o se alcuni operatori stanno sfruttando la crisi.

Funzionari del Ministero delle Imprese e del Made in Italy hanno affermato che finora sono stati segnalati solo un numero limitato di casi sospetti. Sono però al vaglio degli inquirenti.

L’impennata dei prezzi sta già colpendo i consumatori e le imprese italiane, in particolare in settori come i trasporti e la logistica che dipendono fortemente dal carburante diesel.

Il governo ha monitorato l’impatto economico più ampio del conflitto in Medio Oriente, che ha fatto salire i prezzi dell’energia e ha sollevato preoccupazioni sull’inflazione e sui costi delle famiglie. Il primo ministro Giorgia Meloni ha avvertito che l’Italia è pronta ad adottare ulteriori misure per contrastare la speculazione nel settore energetico e proteggere i consumatori, se necessario.

Giulia Moretti

Giulia Moretti

Sono una giornalista italiana appassionata di narrazione e di cultura locale. Nata e cresciuta nel cuore della Valle d'Aosta, scrivo per dare voce alle persone, ai luoghi e alle storie che danno forma alla nostra regione. Su 12vda | news dalla Valle d'Aosta, mi occupo di tutto: dalle notizie di comunità alle tematiche ambientali, con curiosità e attenzione.