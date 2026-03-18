Una petroliera russa danneggiata potrebbe esplodere, avverte l’Italia

Una petroliera russa danneggiata che trasporta gas naturale liquefatto sta andando alla deriva senza equipaggio nel Mediterraneo, sollevando i timori di un potenziale disastro ambientale al largo delle coste meridionali dell’Italia.

La nave, identificata come Arctic Metagaz, fa parte di una cosiddetta “flotta ombra” utilizzata per trasportare le esportazioni di energia russe sanzionate. È stato gravemente danneggiato all’inizio di questo mese in un sospetto attacco di droni vicino alle acque vicino a Malta.

Da allora, la petroliera è andata alla deriva senza equipaggio, con segnalazioni di una grande breccia nello scafo. Le autorità affermano che ora si sta spostando verso sud, lontano dalle acque italiane e dall’isola di Lampedusa, verso la Libia.

Le autorità italiane hanno avvertito che i rischi posti dalla nave sono significativi. Alfredo Mantovano, segretario del Consiglio dei ministri, parlando a Radio 24, ha definito la situazione estremamente pericolosa.

“I rischi sono enormi”, ha detto, avvertendo che la petroliera potrebbe “esplodere da un momento all’altro”.

Una miscela esplosiva: gas liquefatto e carburante

Secondo i funzionari, l’Arctic Metagaz trasporta notevoli quantità di gas naturale liquefatto. A questi si aggiungono circa 450 tonnellate di olio combustibile e 250 tonnellate di gasolio. Ad un certo punto di questa settimana, è stato segnalato che la nave si trovava a circa 45 miglia nautiche dalle acque territoriali italiane e vicino alla zona di ricerca e salvataggio assegnata alla Libia.

L’Italia si è unita ad altri otto paesi dell’UE nel chiedere un intervento, inviando una lettera congiunta alla Commissione europea sollecitando un intervento urgente per affrontare la situazione.

La petroliera era partita dal porto russo di Murmansk a febbraio. All’inizio di marzo è stata colpita da esplosioni e incendi. Vladimir Putin ha accusato l’Ucraina di quello che ha descritto come un “attacco terroristico”, anche se Kiev non ha commentato l’incidente. L’Ucraina ha precedentemente considerato tali navi obiettivi legittimi, sostenendo che aiutano a finanziare lo sforzo bellico della Russia aggirando le sanzioni occidentali.

L’equipaggio della Arctic Metagaz è stato salvato dalla guardia costiera libica poco dopo l’incidente, lasciando la petroliera alla deriva.

I gruppi ambientalisti hanno espresso allarme per le potenziali conseguenze. Il World Wildlife Fund ha dichiarato che è in “massima allerta”. Si avverte che qualsiasi fuoriuscita o esplosione potrebbe causare incendi e inquinamento a lungo termine in un’area marina di alto valore ecologico, che ospita numerose specie protette.