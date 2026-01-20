Cosa devono sapere i viaggiatori sull’ETA nel Regno Unito

Dal 25 febbraio 2026 i visitatori idonei senza ETA non potranno imbarcarsi sul proprio mezzo di trasporto e non potranno viaggiare legalmente nel Regno Unito. Le seguenti linee guida ti spiegano come richiedere un ETA e cosa ti consente di fare.

Un’autorizzazione di viaggio elettronica, nota come ETA, consente ai visitatori idonei di recarsi nel Regno Unito per soggiorni brevi. Copre il turismo, le visite a parenti o amici, i viaggi d’affari e alcune altre attività consentite fino a sei mesi.

Un ETA costa £ 16 e deve essere ottenuto prima del viaggio. Le domande devono essere presentate solo attraverso i canali ufficiali del governo del Regno Unito. Le autorità avvertono i viaggiatori di evitare siti web di terzi che imitano i servizi governativi e spesso applicano tariffe più elevate.

La maggior parte dei visitatori del Regno Unito ora necessita di un ETA o di un visto. Il requisito dipende dalla nazionalità e dal motivo del viaggio. I viaggiatori provenienti da Europa, Stati Uniti, Australia, Canada e molti altri paesi di solito hanno bisogno di un ETA piuttosto che di un visto.

Alcuni viaggiatori non hanno bisogno di un ETA. Questi includono titolari di passaporto britannico e irlandese, persone con visto britannico valido e persone con permesso di vivere, lavorare o studiare nel Regno Unito. Anche i passeggeri in transito che non passano attraverso il controllo di frontiera del Regno Unito possono essere esentati.

I titolari di passaporto italiano avranno bisogno di un ETA

Ogni persona che viaggia deve essere munita di propria autorizzazione, compresi neonati e bambini. Le domande possono essere presentate per altre persone, tramite l’app ETA del Regno Unito oppure online, a seconda della presenza o meno del richiedente.

I cittadini britannici o irlandesi con doppia cittadinanza non possono richiedere un ETA. Devono dimostrare la propria cittadinanza utilizzando un passaporto britannico o irlandese valido o un altro passaporto idoneo contenente un certificato di diritto. I viaggiatori che vivono in Irlanda potrebbero non aver bisogno di un ETA se entrano nel Regno Unito dall’Irlanda, Guernsey, Jersey o Isola di Man. Norme diverse si applicano ai cittadini che normalmente necessitano di un visto.

Un ETA non garantisce l’ingresso nel Regno Unito. I funzionari di frontiera decidono ancora l’ammissione all’arrivo. Ai viaggiatori con precedenti penali o con un precedente rifiuto di ingresso potrebbe essere consigliato di richiedere invece un visto per visitatori standard.

Soggiorni fino a 6 mesi ma non è consentito il lavoro regolare

Con un ETA, i visitatori possono rimanere nel Regno Unito per un massimo di sei mesi. Consente turismo, visite familiari, viaggi d’affari, studio a breve termine, impegni retribuiti consentiti e transito attraverso gli aeroporti del Regno Unito dove è richiesto il controllo delle frontiere.

Un ETA non consente soggiorni di lunga durata, lavoro regolare o accesso a fondi pubblici. Inoltre, non può essere utilizzato per vivere nel Regno Unito attraverso visite frequenti. Il matrimonio o l’unione civile richiedono un visto di visitatore di matrimonio separato.

Le domande costano £ 16 e non sono rimborsabili. I richiedenti necessitano di un passaporto valido, un indirizzo e-mail e un metodo di pagamento. Come parte del processo è richiesta una foto del volto e del passaporto del richiedente.

La maggior parte delle persone riceve una decisione via e-mail entro un giorno, anche se possono essere necessari fino a tre giorni lavorativi. L’autorizzazione è collegata digitalmente al passaporto utilizzato per la richiesta.

Un ETA rimane valido per due anni o fino alla scadenza del passaporto, a seconda di quale evento si verifica per primo. Durante questo periodo, i titolari possono effettuare più viaggi nel Regno Unito senza presentare nuovamente domanda.