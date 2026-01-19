Antiche piscine romane rinvenute sotto un deposito di rottami a Roma

Alcuni operai edili che stavano preparando un complesso residenziale in un sobborgo orientale di Roma hanno scoperto due grandi piscine romane risalenti a circa 1.800 anni fa.

Le strutture sono emerse sotto un ex deposito di rottami durante i lavori preliminari di scavo su un sito di un ettaro circondato da un parco e condomini.

Gli archeologi affermano che i bacini risalgono probabilmente al 200 a.C. circa, durante il periodo repubblicano, quando i ricchi romani costruirono tenute rurali nella zona.

Ciascuna delle piscine romane era costruita utilizzando pietra e cemento romano e alimentata da canali d’acqua collegati a un ruscello vicino. Le piscine raggiungono una profondità fino a quattro metri. La struttura più grande misura quasi 29 metri di lunghezza.

Nonostante le loro dimensioni, i ricercatori rimangono incerti sulla loro funzione originaria. L’archeologo Fabrizio Santi ha detto che gli specialisti hanno escluso diverse spiegazioni. “Queste non erano piscine, vasche per abbeverare pecore o bacini per costruzioni navali”, ha detto Santi mercoledì.

Inizialmente gli esperti avevano considerato lo stoccaggio dell’acqua, ma le caratteristiche architettoniche suggeriscono uno scopo diverso.

Ampie rampe scendono direttamente in acqua. La vasca più lunga contiene due grandi rientranze scavate nelle pareti laterali. Ad un’estremità appare un’apertura circolare.

Quell’apertura contiene un dolio ceramico incastonato nel muro. I dolia venivano solitamente utilizzati per conservare il vino o l’olio d’oliva.

Sarcofago sigillato e santuario scoperti nelle vicinanze

Nelle vicinanze, gli archeologi hanno scoperto una tomba monumentale contenente un sarcofago sigillato e tre urne funerarie. Un’urna conteneva parte di un teschio umano che mostrava segni di antica chirurgia, incluso un foro.

Santi ha detto che le dimensioni della tomba sono insolite per il periodo, suggerendo che potrebbe segnare il confine della proprietà di un ricco proprietario terriero.

A pochi metri di distanza gli archeologi hanno rinvenuto anche i resti di un santuario. Le offerte includevano modelli di piedi in ceramica e sei figurine in bronzo. Tre raffigurano Ercole, raffigurato con una mazza e una pelle di leone, portando i ricercatori a credere che il santuario fosse dedicato a lui. Nella cultura romana, Ercole era strettamente associato all’acqua.

Una piscina simile era stata precedentemente scoperta presso un santuario di Ercole a Cerveteri, a nord di Roma. Questo confronto ha portato gli archeologi a concludere che le piscine probabilmente avevano un ruolo sacro, anche se il loro esatto uso rituale rimane poco chiaro.

Le autorità preserveranno la tomba e il santuario, seppellendo le piscine dopo lo studio e vietando la costruzione sopra di esse.

