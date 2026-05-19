Gli hotel più belli del mondo: 2 dei 16 sono italiani

Un palazzo romano con echi di Stendhal e un monastero ligure appena restaurato che da decenni definisce il glamour della Riviera ligure: l’Italia ha conquistato due posti nella prestigiosa lista degli hotel più belli del mondo del Prix Versailles 2026.

All’inizio di questo mese il Prix Versailles ha rivelato la sua lista degli hotel più belli del mondo 2026, selezionando 16 proprietà di nuova apertura o recentemente restaurate in tutto il mondo. Annunciato ogni anno presso la sede dell’UNESCO a Parigi, il Prix Versailles è una serie di concorsi di architettura che celebrano l’eccellenza dell’architettura e del design contemporaneo, con selezioni giudicate in base a criteri tra cui creatività, patrimonio culturale, efficienza ecologica e connessione sociale.

Alla fine del 2026, tre dei 16 hotel selezionati riceveranno un ulteriore titolo mondiale di “Prix Versailles, Interior or Exterior”. L’Italia, con due voci, è tra le nazioni meglio rappresentate nella lista di quest’anno, che spazia dalle montagne Hijaz dell’Arabia Saudita alle giungle di Tulum.

Orient Express La Minerva, Roma

Ospitato in un palazzo del XVII secolo a pochi passi dal Pantheon, nel centro storico di Roma, Orient Express La Minerva è il contributo della capitale italiana alla lista di quest’anno.

L’hotel, progettato dall’architetto Hugo Toro, si ispira all’epoca d’oro dei viaggi in treno per il suo linguaggio visivo: superfici in marmo, legni lucidi, illuminazione su misura e dettagli decorativi che evocano sottilmente l’atmosfera delle carrozze ferroviarie storiche e dei grandi tour europei che hanno reso possibili. Il Prix Versailles lo ha descritto come “l’epitome del lusso sobrio e senza tempo”.

L’edificio ha un notevole peso letterario. Stendhal e Herman Melville furono tra gli scrittori che soggiornarono nel palazzo nelle incarnazioni precedenti, e gli interni sono stati progettati per lasciare che le caratteristiche architettoniche originali dell’edificio rimanessero la presenza dominante. Sopra tutto, una terrazza panoramica si apre su uno dei panorami più celebri d’Europa: tetti in terracotta che si estendono verso il Pantheon e la Basilica di San Pietro.

Splendido, un Belmond Hotel, Portofino

Pochi hotel in Italia portano lo stesso peso di mitologia accumulata come Splendido. Arroccata sopra il porto di Portofino in un ex monastero benedettino del XVI secolo, la proprietà Belmond è da tempo sinonimo di quel particolare marchio di glamour discreto e soleggiato che definisce la Riviera Ligure nella sua forma più seducente.

Splendido ha riaperto all’inizio di quest’anno dopo 18 mesi di lavori di restauro guidati da Martin Brudnizki Design Studio, con il Prix Versailles che descrive il risultato come “la perfetta combinazione di patrimonio ligure ed eleganza contemporanea”. Il restauro ha introdotto interni riccamente decorati, dettagli dipinti a mano e tavolozze di colori costieri più tenui, aggiornando attentamente la proprietà senza togliere ciò che la rivista Condé Nast Traveller – che ha inserito Splendido nella sua Gold List cinque volte – descrive come la sua “magnificenza sbiadita”.

Tra gli aspetti più significativi del restauro c’è l’apertura al pubblico per la prima volta di Villa Beatrice, una residenza estiva privata ispirata agli stili Art Nouveau e Revival gotico. I giardini continuano a riversarsi lungo la collina verso il Mar Ligure, con terrazze e suite che incorniciano viste ininterrotte sul porto sottostante.

L’Italia in illustre compagnia

L’elenco completo di 16 proprietà riflette l’ampiezza della portata globale del Prix Versailles, comprendendo un rifugio in riva al lago accanto a una delle ultime società matriarcali della Cina, un quartier generale delle comunicazioni dell’era sovietica trasformato a Tbilisi, un resort nel deserto costruito sulle pareti rocciose delle montagne Hijaz dell’Arabia Saudita e un boutique hotel assemblato da 15 negozi storici restaurati a Penang. Dei 16 hotel selezionati, sette si trovano in Europa.