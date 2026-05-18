Sinner mette fine a 50 anni di attesa per la vittoria dell’Open nazionale d’Italia

Domenica Jannik Sinner ha vinto il titolo dell’Open d’Italia, battendo Caspar Ruud 6-4, 6-4. Sinner è il primo italiano a vincere l’Open nazionale dai tempi di Adriano Panatta nel 1976.

Per questo Roma ha dovuto aspettare mezzo secolo. Jannik Sinner ha sconfitto il norvegese Casper Ruud 6-4, 6-4 nella finale dell’Open d’Italia di domenica, diventando il primo italiano dopo Adriano Panatta nel 1976 a vincere il titolo in casa.

Sul podio era presente lo stesso Panatta, insieme al presidente della Federazione Italiana Tennis Angelo Binaghi. Hanno visto Sinner ritirare il trofeo dal presidente italiano Sergio Mattarella.

Nel suo discorso di vittoria, visibilmente agitato alla presenza del capo dello Stato, Sinner ha ammesso di essere sempre stato molto emozionato quando era presente “mister Mattarella”, prima di ridere e aggiungere che riesce sempre a mettersi in situazioni imbarazzanti quando i due si incontrano.

La partita

Ruud non era lì solo per fare numero. Il norvegese è partito meglio, portandosi subito in vantaggio nel set di apertura mentre Sinner faticava a sistemarsi, mancando sette prime di servizio. Per un momento la sceneggiatura sembrò traballare. Non vacillò a lungo. Con il set sul 4-4, l’italiano si è scrollato di dosso il nervosismo, ha ritrovato il ritmo e ha chiuso la partita di apertura 6-4.

Da una situazione di stallo per 2-2 nel secondo set, entrambi i giocatori si sono scambiati i giochi fino a quando Sinner finalmente è riuscito ad andare avanti 5-4, contrastando la forza di Ruud dalla linea di fondo con tiri smorzati a rete con conclusioni particolarmente efficaci. Il secondo set ha seguito uno schema simile, con Sinner che ha siglato la vittoria dopo un’ora e 45 minuti di gioco. Il match point arriva con un dritto sulla linea e Sinner festeggia con la calma che lo caratterizza.

“Sono davvero, davvero felice: sono stati incredibili gli ultimi due mesi e mezzo”, ha detto Sinner dopo la partita. “C’è stata molta tensione, soprattutto qui in finale. Ma è un processo di apprendimento. Non posso sapere tutto a 24 anni”.

Dopo aver elogiato Sinner, Ruud ha sottolineato quanto bene stia andando il tennis italiano. “Volevo solo dire che la Federazione Italiana Tennis sta facendo un lavoro incredibile, quello che sta facendo Jannik, ma anche dopo Jannik ci sono sei, sette, otto giocatori incredibili che stanno prendendo d’assalto il tennis.”

Poi ha aggiunto un po’ di umorismo paragonando il tennis italiano al calcio: “So che nel calcio in questo momento è una storia diversa, mi spiace, ma quando perdi con la Norvegia dobbiamo saper fare un po’ di battute”.

I risultati di Sinner

Il titolo di Roma ha completato la carriera del Golden Masters, l’intero percorso di tutti e nove gli eventi dell’ATP Masters 1000, rendendo Sinner solo il secondo uomo nella storia di questo sport a raggiungere l’impresa, dopo Novak Djokovic. Djokovic ha completato il Golden Masters all’età di 31 anni, a Cincinnati nel 2018; Sinner lo ha fatto sette anni in anticipo rispetto a tale parametro.

Sinner si unisce anche a Rafael Nadal (2010) come l’unico uomo a vincere tutti e tre gli eventi Masters 1000 su terra battuta in una sola stagione, avendo vinto Monte-Carlo e Madrid prima di Roma. La vittoria estende la sua serie di vittorie consecutive nel Masters 1000 a 34 partite e la sua serie di vittorie complessive sulla terra battuta nel 2026 a 17-0.

Il suo bottino di titoli solo nel 2026 ora recita: Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, Madrid e Roma. Da quando è diventato il primo numero uno del mondo maschile italiano nel giugno 2024, Sinner ha conquistato quattro titoli del Grande Slam: gli Australian Open e gli US Open nel 2024, seguiti da un secondo titolo agli Australian Open e dal titolo di Wimbledon nel 2025.

Il parallelo con Panatta è impossibile da ignorare. Nel 1976, Panatta vinse l’Open d’Italia e poi, settimane dopo, vinse il Roland Garros, completando una doppietta su terra battuta che nessun italiano ha più replicato da allora. Ha anche concluso l’anno aiutando l’Italia a conquistare il suo primo titolo di Coppa Davis. Sinner ora tenterà la stessa doppietta sulla terra battuta, con il Roland Garros l’unico titolo del Grande Slam ancora mancante alla sua collezione.