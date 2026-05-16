Sinner resiste a Medvedev e alla pioggia romana

Il numero uno del mondo ha lottato dopo una notte interrotta dalla pioggia a Roma per assicurarsi il suo posto nella finale degli Internazionali BNL d’Italia di domenica – e con esso, la possibilità di completare il Career Golden Masters contro Casper Ruud. Sinner ha battuto Medvedev 6-2, 5-7, 6-4.

Jannik Sinner è a una vittoria dal raggiungere ciò che solo Novak Djokovic è riuscito prima di lui. È sopravvissuto a uno dei finali più insoliti della sua carriera sconfiggendo Daniil Medvedev 6-2, 5-7, 6-4 nelle semifinali degli Internazionali BNL d’Italia a Roma.

La partita, iniziata venerdì sera al Campo Centrale sotto i riflettori, è stata sospesa alle 21.45 a causa della forte pioggia con Sinner in vantaggio per 4-2 nel terzo set decisivo. Quando il gioco è ripreso sabato pomeriggio – circa 18 ore dopo – l’italiano ha avuto bisogno di soli 15 minuti per sbrigare gli affari rimanenti e prenotare il suo ritorno per la finale di Roma.

“Di solito, durante la notte, non faccio fatica a dormire, ma questa volta non è stato facile”, ha ammesso Sinner. “Sei al terzo set, quasi finito, ma devi ancora presentarti di nuovo e non sai mai cosa sta succedendo. È come l’inizio della partita perché ci sono di nuovo i nervi. Sono molto contento di come ho gestito questa situazione e di essere di nuovo in finale”.

Una partita altalenante

Il set di apertura è stato un masterclass. Sinner ha vinto il 92% dei punti sulla prima di servizio (11 su 12, secondo Infosys ATP Stats), smantellando Medvedev con la precisione che lo caratterizza e completando il primo set in poco più di mezz’ora.

Ma il trentenne russo, uno degli operatori tatticamente più astuti di questo sport, si è rifiutato di organizzare una serata semplice. A poco a poco, Medvedev ha cambiato la dinamica. Ha spinto Sinner più in profondità dietro la linea di fondo, introducendo variazioni e trasformando quello che era stato uno smantellamento clinico in uno scambio faticoso e fisicamente faticoso. A volte, Sinner era visibilmente esausto tra uno scambio e l’altro, piegato in due mentre cercava di riprendersi.

Quando Medvedev ha segnato un netto rovescio vincente pareggiando la partita con un set a testa, sul Campo Centrale è caduto un silenzio attonito. Lo slancio era inequivocabilmente cambiato.

Eppure Sinner ha risposto. Dopo essersi portato in vantaggio per 2-1 nella partita decisiva, esplose con un ruggito fragoroso e ristabilì il controllo. Era in vantaggio per 4-2 quando è intervenuta la pioggia.

Tornato in campo il pomeriggio successivo, Sinner ha mantenuto l’amore e ha creato due match point sul servizio di Medvedev. Neanche lui è riuscito a convertirsi, ma ha mantenuto la sua consegna ancora una volta per completare una vittoria di due ore e 37 minuti che ha esteso il suo record di vittorie consecutive nel Masters 1000 a 33 partite.

Un titolo lontano dalla storia

Raggiungendo la finale di Roma per il secondo anno consecutivo – dopo aver perso contro Carlos Alcaraz nella finale del 2025 – Sinner è ora a una partita dal completare il Career Golden Masters: l’impresa di vincere tutti e nove i titoli Masters 1000. Solo Djokovic ci è riuscito. La vittoria di domenica renderebbe Sinner solo il secondo uomo dopo Rafael Nadal nel 2011 a raggiungere la finale dei primi cinque eventi Masters 1000 della stagione.

Ad attendere la finale di domenica c’è Casper Ruud. Il norvegese ha eliminato in casa la wildcard Luciano Darderi con clinica autorità, 6-1, 6-1, in una partita interrotta venerdì da una pioggia di due ore.

“Mi dispiace un po’ per Luciano, gioca in casa e non con la massima energia, ma è comprensibile: ha finito alle 2:30 l’altra sera”, ha detto Ruud. “Che torneo ha disputato e fortunatamente per me ho finito molto prima quel giorno e ho avuto un po’ più di tempo per recuperare. È la mia decima semifinale a 1000 e la sua prima, quindi prova a sfruttare quell’esperienza a tuo vantaggio”.

Ruud, 27 anni, è ora il sesto giocatore in attività ad aver raggiunto la finale in tutti e tre gli eventi Masters 1000 su terra battuta: Monte-Carlo, Madrid e Roma. Ha conquistato il titolo di Madrid la scorsa stagione e la vittoria di domenica gli avrebbe regalato la sua seconda corona Masters 1000 e il suo quindicesimo titolo assoluto a livello di tour.

Il norvegese è anche pragmatico riguardo alla portata della sfida che lo attende. Sinner conduce il testa a testa per 4-0, non ha mai perso un set contro Ruud e lo ha espulso 6-0, 6-1 nei quarti di finale di Roma appena dodici mesi fa. Ma Ruud, il cui tempo di recupero prima della finale sarà più lungo di quello di Sinner, non si avvicina a domenica come inevitabile.

“Devo solo provare ad affrontarlo come qualsiasi altra partita”, ha detto. “Cerca di non pensare alla grande onda che ha di fronte, con tutto lo slancio che sta costruendo, tutta la fiducia e i record che sta costruendo e infrangendo. Alla fine, è umano. Devo provare a pensare in questo modo il più possibile.”