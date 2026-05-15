Sale a 257 il numero delle Bandiere Blu dell’Italia

L’Italia ha aggiunto altre 14 località alla sua lista Bandiera Blu nel 2026. Rimini è tra le new entry più importanti, mentre la Liguria mantiene la sua posizione come la costa più pulita del paese.

Secondo la Foundation for Environmental Education (FEE), l’ente con sede a Copenaghen che assegna il marchio di qualità riconosciuto a livello internazionale per spiagge e porticcioli puliti, sicuri e gestiti in modo sostenibile, l’Italia conta ora 257 località balneari e lacustri che portano la bandiera Blu, rispetto alle 246 dell’anno scorso. Quattordici nuovi comuni si sono aggiunti quest’anno alla lista, mentre tre hanno perso la propria bandiera, con un guadagno netto di 11.

Crescono anche i porti turistici italiani Bandiera Blu, che arrivano a 87, mentre crescono di uno, arrivando a 23, il numero delle località lacustri detentrici del marchio.

Notevoli nuovi ingressi e perdite

La new entry di maggior spicco è Rimini, la città adriatica dell’Emilia-Romagna che attira ogni estate milioni di turisti italiani e che da tempo è sinonimo di vacanze al mare di massa. La sua inclusione nell’elenco della Bandiera Blu segnala un significativo miglioramento della qualità dell’acqua e degli standard di gestione delle spiagge per una delle località più frequentate e popolari d’Italia.

Altre new entry includono Locri in Calabria, Limone sul Garda sulle rive del Lago di Garda e Monte Argentario, lo spettacolare promontorio sulla costa toscana.

Tra i tre comuni a perdere la denominazione c’è San Felice Circeo, comune nei pressi di Latina a sud di Roma immerso nel suggestivo paesaggio del Parco Nazionale del Circeo. La sua rimozione dalla lista rappresenterà un duro colpo per una località il cui ambiente naturale è stato per lungo tempo uno dei suoi più grandi punti di forza.

L’elenco completo può essere trovato qui.

Il quadro regionale

La Liguria guida per il secondo anno consecutivo la classifica regionale italiana con 35 località Bandiera Blu. Segue la Puglia con 27. La Calabria, la cui costa ha attirato una crescente attenzione da parte dei turisti nazionali e internazionali, è salita al secondo posto assoluto dopo aver aggiunto quest’anno quattro nuove voci.

Il programma Bandiera Blu, giunto alla sua quarta decade, valuta le spiagge e i porti turistici rispetto a 32 criteri che coprono la qualità dell’acqua, la gestione ambientale, la sicurezza e la fornitura di servizi e strutture. Con un totale di 257 paesi, l’Italia è tra i primi paesi al mondo per numero di bandiere blu.