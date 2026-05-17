In questo giorno: morte dell’artista Sandro Botticelli

Il 17 maggio 1510 Firenze perde il pittore che ha dato al Rinascimento il suo volto più duraturo. Sandro Botticelli era un uomo il cui genio fu dimenticato quasi subito dopo la sua morte, e la cui riscoperta secoli dopo avrebbe rimodellato il modo in cui il mondo comprendeva l’arte italiana.

Alessandro di Mariano di Vanni Filipepi, nato a Firenze intorno al 1445 e conosciuto nel mondo come Sandro Botticelli, fu uno dei pittori più importanti del primo Rinascimento. Il suo soprannome deriva da quello del fratello maggiore Giovanni. Un prestatore di pegno come era conosciuto botticella (barile grasso); Il nome di Sandro Botticelli significava “piccola botte”.

Figlio di un conciatore, il giovane Botticelli era noto per il suo spirito acuto, il suo amore per gli scherzi pratici e la reputazione di bambino irrequieto, iperattivo e impaziente. Il suo talento precoce fu riconosciuto presto e fu ritirato dalla scuola e mandato a lavorare come apprendista. Ha iniziato la sua vita come orafo, prima di entrare nello studio di Fra Filippo Lippi.

Gli anni medicei

Botticelli trascorse quasi tutta la sua vita lavorando per la famiglia Medici e la loro cerchia, inclusa la famiglia Vespucci, per la quale dipinse alcune delle sue opere secolari più ambiziose, tra cui Primaveraora agli Uffizi. Intorno al 1478–81 entrò nella maturità artistica; ogni timidezza scomparve e fu sostituita da una consumata maestria.

Nel 1481 fece parte di una squadra di artisti fiorentini e umbri convocati a Roma per decorare la Cappella Sistina; lì si possono ancora vedere tre dei suoi migliori affreschi religiosi, completati nel 1482. Anche se la cappella sarebbe stata successivamente dominata dal soffitto di Michelangelo, i contributi di Botticelli, comprese le scene della vita di Mosè, rimangono capolavori a tutti gli effetti.

Le sue tele mitologiche, soprattutto La nascita di Venere (c.1485, dipinto su tela) e Primavera (dipinto su legno), stabilì un vocabolario estetico per il Rinascimento. Si dice spesso che questi due dipinti incarnino per gli spettatori moderni lo spirito del Rinascimento stesso.

Un ponte tra le epoche rinascimentali

Il periodo del Primo Rinascimento (1400-1490 circa) vide un boom di innovazioni poiché la famiglia Medici di Firenze diede il mecenatismo a molti artisti. Brunelleschi, Donatello e Massacio furono pionieri della prospettiva lineare e delle proporzioni classiche, a cui si unì Botticelli.

I primi lavori di Botticelli rappresentano l’apice dello stile del primo rinascimento. si è concentrato su contorni netti piuttosto che su sfumato nebuloso (fumosità). E durante gli anni 1470-1480 creò Primavera E La nascita di Venereche incarna l’amore dell’epoca per la mitologia e la bellezza decorativa.

Quando aveva circa 50 anni, Michelangelo, da Vinci e Raffaello dominarono quello che è diventato noto come il periodo dell’Alto Rinascimento (1490-1527 circa). Questo periodo richiedeva “realismo” con figure muscolari e uno studio serio dell’anatomia per raggiungere questo obiettivo. Le figure un po’ più eteree di Botticelli iniziarono a sembrare antiquate. E poi entra il prete Savonarola.

Ha bruciato i suoi quadri?

Il turbolento clima politico di Firenze segnò la fine della carriera di Botticelli. Il tizzone predicatore Savonarola crebbe in popolarità. Il rapporto di Botticelli con lui è in discussione. Giorgio Vasari affermò di essere diventato un devoto zelante che abbandonò la pittura, e fu “un partigiano così ardente” da bruciare le proprie opere durante il “Falò delle Vanità” in Piazza della Signoria.

Non esistono prove conclusive e contemporanee che Botticelli abbia bruciato alcune delle sue opere. Tuttavia, ci sono relativamente poche opere secolari sopravvissute del suo periodo tardo, quindi è plausibile.

Ci fu anche un cambiamento nello stile di Botticelli che si allontanò dal neoplatonico e sensuale verso un approccio distorto e cupo. I suoi ultimi lavori spesso rifiutavano le nuove tecniche prospettiche dell’Alto Rinascimento, tornando a un’estetica più piatta e dall’aspetto più medievale per enfatizzare l’intensità spirituale rispetto al realismo fisico.

Declino e morte

Vasari, che scrisse più tardi, suggerisce che quando il suo lavoro cadde in disgrazia, Botticelli divenne malinconico e depresso. Non si era mai sposato, eppure c’era la sua presunta musa ispiratrice: Simonetta Vespucci, la donna più bella di Firenze, morta giovanissima. Essendo sempre stato conosciuto per il suo buon umore e la sua arguzia, l’immagine dei suoi ultimi anni come un rapido declino nella povertà, nell’isolamento e nell’angoscia mentale è toccante.

La causa della sua morte non è stata ampiamente documentata. Vasari lo descrisse come impoverito e disabile nei suoi ultimi anni. Fu sepolto nella chiesa del suo quartiere di Ognissanti vicino a Simonetta Vespucci. È la stessa parrocchia in cui era nato circa sessant’anni prima e dove aveva il suo laboratorio in via Porcellana.

Dimenticato e poi recuperato

La reputazione postuma di Botticelli ne soffrì più profondamente di quella di quasi tutti gli altri grandi artisti europei. I suoi dipinti rimasero nelle chiese e nelle ville per le quali erano stati realizzati, e i suoi affreschi della Sistina furono eclissati dal successivo soffitto di Michelangelo. Dopo la sua morte, il suo nome è quasi scomparso.

Fu solo alla fine del XIX secolo che fu riscoperto, prima dai preraffaelliti, che stimolarono una rivalutazione generale del suo lavoro. Eppure oggi, La nascita di Venere è tra le immagini più riprodotte nella storia dell’arte occidentale.