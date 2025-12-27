Gli Uffizi annunciano il programma festivo di apertura

Le Gallerie degli Uffizi hanno pubblicato il calendario di apertura per il periodo delle festività di Natale e Capodanno. Il programma è valido per la Galleria degli Uffizi, Palazzo Pitti e il Giardino di Boboli, i principali musei statali di Firenze. Sono previste chiusure totali solo per due giorni nel periodo festivo.

Tutte e tre le sedi apriranno con orario regolare venerdì 26 dicembre, giorno di Santo Stefano. I musei rimarranno invece completamente chiusi giovedì 25 dicembre, giorno di Natale, e lunedì 29 dicembre. Si consiglia ai visitatori di pianificare intorno a queste date.

Il giorno di Capodanno verrà applicato un orario ridotto. Giovedì 1 gennaio aprirà solo il Giardino di Boboli, con orario straordinario dalle 10 alle 16.30. L’ultimo ingresso sarà alle 15.30, mentre la Galleria degli Uffizi e Palazzo Pitti rimarranno chiusi.

L’ingresso gratuito sarà disponibile domenica 4 gennaio 2026, la prima domenica del mese. L’iniziativa interessa tutti e tre i siti e rientra nel programma nazionale di musei gratuiti a livello nazionale. Per quel giorno si prevede un elevato numero di visitatori.

Lunedì 5 gennaio, vigilia dell’Epifania, aprirà e seguirà i soliti orari solo la Galleria degli Uffizi. La mostra temporanea Cera una volta non sarà accessibile. L’apertura normale riprenderà martedì 6 gennaio, quando tutte e tre le sedi riapriranno per l’Epifania.

Il periodo delle vacanze coincide con una grande mostra sull’arte della cera fiorentina. Cera una volta. I Medici e le arti della ceroplastica è la prima mostra degli Uffizi interamente dedicata alla ceroplastica. L’esposizione presenta circa 90 opere e ripercorre la produzione della cera dall’epoca medicea al tardo barocco. Durerà fino al 12 aprile 2026.

I visitatori sono incoraggiati a verificare i canali ufficiali del museo per gli orari aggiornati e le regole di ingresso. Potrebbero essere applicate misure stagionali di gestione della folla.