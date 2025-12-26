Teatro Romano sotto Palazzo Vecchio, Firenze riapre

Giulia Moretti

Roman theatre under Palazzo Vecchio Florence. Image shows discovery time around 2014

Dopo cinque anni ha riaperto al pubblico il sito archeologico sotto Palazzo Vecchio a Firenze. L’area sotterranea rivela resti del teatro romano dell’antica Florentia, accanto a strutture tardo-medievali.

La riapertura è stata organizzata dai Musei Civici Fiorentini e dalla Fondazione MUS.E. Permette ai visitatori di esplorare strati della storia della città dall’epoca romana al Rinascimento.

Le visite guidate si svolgono ogni sabato e domenica alle 12:00 e alle 12:45. I gruppi sono limitati a 15 persone. I biglietti costano 4€.

Il teatro romano fu costruito durante il primo periodo coloniale di Firenze e ampliato in età imperiale, probabilmente sotto l’imperatore Adriano. Poteva contenere dagli 8.000 ai 10.000 spettatori. I suoi posti a sedere semicircolari si estendevano sotto gli odierni Palazzo Vecchio e Palazzo Gondi. Il palcoscenico si affacciava su via dei Leoni, mentre la cavea si apriva verso l’attuale piazza della Signoria.

Il teatro cadde in disuso nel V secolo d.C. Con il declino dell’Impero Romano, parti della struttura furono riutilizzate per magazzini, officine, sepolture e successive fortificazioni.

Durante il periodo longobardo i tratti divennero una torre di avvistamento detta del Guardingo. Nel Medioevo alcune aree fungevano da prigioni. A partire dall’XI secolo, sopra le rovine furono costruite case-torri e residenze. Questi furono successivamente inglobati in Palazzo Vecchio, la cui costruzione iniziò alla fine del XIII secolo.

Il cantiere è stato chiuso prima a causa della pandemia di COVID-19 e poi per lavori di sicurezza e antincendio.

L’assessore alla Cultura di Firenze, Giovanni Bettarini, ha affermato che la riapertura ripristina l’accesso a “un patrimonio inestimabile che racconta l’antica storia delle origini di Firenze”.

