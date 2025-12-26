Teatro Romano sotto Palazzo Vecchio, Firenze riapre

Dopo cinque anni ha riaperto al pubblico il sito archeologico sotto Palazzo Vecchio a Firenze. L’area sotterranea rivela resti del teatro romano dell’antica Florentia, accanto a strutture tardo-medievali.

La riapertura è stata organizzata dai Musei Civici Fiorentini e dalla Fondazione MUS.E. Permette ai visitatori di esplorare strati della storia della città dall’epoca romana al Rinascimento.

Le visite guidate si svolgono ogni sabato e domenica alle 12:00 e alle 12:45. I gruppi sono limitati a 15 persone. I biglietti costano 4€.

Il teatro romano fu costruito durante il primo periodo coloniale di Firenze e ampliato in età imperiale, probabilmente sotto l’imperatore Adriano. Poteva contenere dagli 8.000 ai 10.000 spettatori. I suoi posti a sedere semicircolari si estendevano sotto gli odierni Palazzo Vecchio e Palazzo Gondi. Il palcoscenico si affacciava su via dei Leoni, mentre la cavea si apriva verso l’attuale piazza della Signoria.

Il teatro cadde in disuso nel V secolo d.C. Con il declino dell’Impero Romano, parti della struttura furono riutilizzate per magazzini, officine, sepolture e successive fortificazioni.

Durante il periodo longobardo i tratti divennero una torre di avvistamento detta del Guardingo. Nel Medioevo alcune aree fungevano da prigioni. A partire dall’XI secolo, sopra le rovine furono costruite case-torri e residenze. Questi furono successivamente inglobati in Palazzo Vecchio, la cui costruzione iniziò alla fine del XIII secolo.

Il cantiere è stato chiuso prima a causa della pandemia di COVID-19 e poi per lavori di sicurezza e antincendio.

L’assessore alla Cultura di Firenze, Giovanni Bettarini, ha affermato che la riapertura ripristina l’accesso a “un patrimonio inestimabile che racconta l’antica storia delle origini di Firenze”.