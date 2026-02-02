Hotel romantici e di lusso in Italia

L’Italia occupa un posto di rilievo nella recente classifica globale degli hotel più romantici stilata da Condé Nast Traveller, dimostrando il fascino duraturo del paese per le coppie in cerca di fughe memorabili.

Le proprietà selezionate esemplificano una miscela di significato storico, posizione panoramica, servizio raffinato e atmosfera intima, fattori che gli editori di viaggi e i lettori associano costantemente al romanticismo.

Forestis, Alto Adige

In Alto Adige Forestis rappresenta una moderna interpretazione del romanticismo radicato nella natura e nel benessere. Situata sulle pendici esposte a sud del Monte Plose, la struttura si è evoluta da un sanatorio secolare in un rifugio termale minimalista con vista sulle Dolomiti. Il suo design si basa su materiali naturali come pino, larice, pietra e vetro, creando una forte connessione tra gli spazi interni e il paesaggio alpino circostante. Condé Nast ha sottolineato Forestis per la sua enfasi sulle esperienze condivise e basate sulla natura, tra cui passeggiate nella foresta, trattamenti a base di legno e serate comuni attorno a un focolare all’aperto.

Palazzo Gritti, Venezia

Venezia ha un posto di rilievo grazie al Gritti Palace, a lungo considerato uno degli hotel più iconici della città. Posizionato direttamente sul Canal Grande di fronte alla Basilica di Santa Maria della Salute, l’hotel incarna il tradizionale lusso veneziano. Interni ricchi, lampadari di Murano e opere d’arte storiche definiscono i suoi spazi pubblici, mentre le sue camere e suite offrono attenzione ai dettagli e viste sul canale. L’inclusione dell’hotel riflette la sua reputazione duratura per il servizio raffinato e la sua capacità di tradurre la grandezza di Venezia in un’esperienza intima per gli ospiti.

Grand Hotel Tremezzo, Lago di Como

Il Grand Hotel Tremezzo sul Lago di Como offre una diversa espressione di romanticismo, combinando l’eleganza della Belle Époque con un ambiente in stile resort. Inaugurato nel 1910, la caratteristica distintiva dell’hotel è la sua posizione in riva al lago, i giardini formali e le viste panoramiche sull’acqua. Condé Nast ha citato la sua miscela di fascino storico e comfort moderno, con strutture che incoraggiano soggiorni prolungati piuttosto che brevi visite. L’ambientazione fa appello alle coppie che cercano sia privacy che senso dell’occasione.

Splendido, un Belmond Hotel, Liguria

Splendido, un Belmond Hotel, affacciato su Portofino, rappresenta la Liguria. Situato su una collina sopra il porto, l’ex monastero offre ampie vedute del Mar Ligure e della costa circostante. Il fascino dell’hotel risiede nella sua tranquilla solitudine, nel classico stile mediterraneo e nella lunga associazione con l’alta società internazionale. La sua inclusione riflette il valore attribuito all’atmosfera e alla posizione piuttosto che alla scala o allo spettacolo.

Villa Igiea, Sicilia

In Sicilia, Villa Igiea a Palermo completa la presenza dell’Italia nella lista. Un tempo palazzo storico, l’hotel si trova sul lungomare della città e gli ospiti si godono le sue terrazze all’aperto, la vista sul mare e gli spazi sociali. Condé Nast ha evidenziato la sua fusione tra ambiente costiero e atmosfera culturale, dove le serate sono caratterizzate da cene, musica e spazi condivisi piuttosto che dalla formalità.

Nel loro insieme, questi hotel romantici dimostrano che il romanticismo è definito meno dalla stravaganza e più dall’ambientazione, dal design e dalla capacità di creare esperienze condivise.