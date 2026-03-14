Il capo della Biennale annuncia una piattaforma per i dissidenti

Il presidente della Biennale di Venezia ha detto che l’edizione di quest’anno darà spazio anche ai dissidenti politici dopo le critiche alla decisione di permettere alla Russia di avere un padiglione alla manifestazione. Pietrangelo Buttafuoco ha dichiarato al quotidiano Il Foglio che la Biennale sta preparando due iniziative volte a dare risalto alle voci critiche nei confronti dei governi di tutto il mondo.

L’annuncio fa seguito alle polemiche di questa settimana dopo che la Commissione Europea ha condannato la decisione di ospitare un padiglione russo, avvertendo che i finanziamenti dell’Unione Europea per l’evento potrebbero essere messi a rischio.

Anche il ministro italiano della Cultura Alessandro Giuli ha esortato la Biennale a ritirare l’invito ai partecipanti russi.

Buttafuoco ha affermato che gli organizzatori intendono bilanciare il dibattito creando spazio per le prospettive dei dissidenti.

“Il primo progetto commemora il cinquantesimo anniversario della Biennale del Dissent”, ha detto, riferendosi a un’iniziativa lanciata negli anni ’70 dall’ex presidente della Biennale Carlo Ripa di Meana che metteva in risalto artisti e intellettuali contrari ai regimi autoritari.

Secondo Buttafuoco, la nuova iniziativa inviterà cinque personalità di spicco attualmente sgradite nei propri Paesi.

“Verranno dagli Stati Uniti, da Israele, dalla Cina, dalla Russia e anche dall’Unione Europea”, ha detto, aggiungendo che non può rivelare i loro nomi per ragioni di sicurezza.

Progetto dedicato al sacerdote russo eseguito dalle autorità sovietiche

Un secondo progetto consisterà in una serie di discussioni intitolate “La colonna e il fondamento della verità”, dedicate alla vita e all’opera di Pavel Florensky, un prete, scienziato e filosofo russo ortodosso che fu giustiziato dalle autorità sovietiche nel 1937.

Gli eventi esploreranno l’eredità intellettuale di Florensky e il rapporto più ampio tra fede, filosofia e repressione politica.

La disputa sul padiglione russo si inserisce nel contesto di tensioni più ampie in Europa sulla cooperazione culturale con le istituzioni russe dall’inizio della guerra in Ucraina, con molte organizzazioni che scelgono di sospendere la collaborazione ufficiale con le entità russe sostenute dallo Stato.