Ryanair opererà 58 rotte da Pisa nell’estate 2026

Giulia Moretti

Ryanair fined by antitrust authority. Ryanair gives wrong info on covid travel requirements

Ryanair opererà 58 rotte dall’aeroporto Galileo Galilei di Pisa durante la stagione estiva 2026, comprese due nuove destinazioni: Rabat e Bratislava.

La compagnia low cost irlandese ha presentato l’orario estivo insieme a Toscana Aeroporti, la società che gestisce i principali aeroporti toscani. Il programma sarà supportato principalmente da nove aerei basati a Pisa, con oltre 630 voli settimanali previsti dallo scalo toscano.

Secondo la compagnia aerea, l’orario ampliato conferma il ruolo di Pisa come una delle basi chiave di Ryanair in Italia e un importante punto di accesso per i viaggiatori diretti in Toscana, inclusa la vicina Firenze, che è a circa un’ora di treno o di strada.

Aumentano le frequenze in tutta Europa

Oltre alle due nuove rotte, la compagnia aerea aumenterà le frequenze settimanali su diversi collegamenti esistenti in Europa e nel Mediterraneo. Le destinazioni che ricevono voli aggiuntivi includono Bruxelles, Copenaghen, Edimburgo, Manchester e Tirana.

Altre rotte con frequenze aumentate includono destinazioni leisure come Palma di Maiorca, Marrakech e Skiathos, oltre ai servizi nazionali per Trapani.

La compagnia aerea ha affermato che la rete estiva è progettata per supportare sia il turismo in entrata in Toscana sia i viaggi in uscita per i residenti, in particolare durante l’alta stagione delle vacanze.

Rinnovata chiamata per abolire il supplemento aeroportuale

Nel corso della presentazione, Ryanair ha anche rinnovato l’appello al governo italiano e alle Regioni affinché aboliscano la maggiorazione comunale applicata sui biglietti aerei. La compagnia aerea sostiene che la tassa aumenta i costi operativi e limita la crescita del traffico passeggeri.

Ha osservato che alcune regioni – tra cui Abruzzo, Calabria e Friuli‑Venezia Giulia – hanno già eliminato la sovrattassa, mentre Sicilia ed Emilia‑Romagna l’hanno eliminata per gli aeroporti più piccoli.

Ryanair ha affermato che l’abolizione della tassa a livello nazionale potrebbe portare la compagnia aerea a investire fino a 4 miliardi di dollari in Italia. Secondo la compagnia, ciò potrebbe comportare l’aggiunta di circa 40 aerei, circa 20 milioni di passeggeri in più all’anno e più di 250 nuove rotte.

La compagnia aerea stima che una tale espansione potrebbe supportare fino a 15.000 posti di lavoro in tutto il paese.

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Giulia Moretti

Giulia Moretti

Sono una giornalista italiana appassionata di narrazione e di cultura locale. Nata e cresciuta nel cuore della Valle d'Aosta, scrivo per dare voce alle persone, ai luoghi e alle storie che danno forma alla nostra regione. Su 12vda | news dalla Valle d'Aosta, mi occupo di tutto: dalle notizie di comunità alle tematiche ambientali, con curiosità e attenzione.