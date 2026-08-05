Il fiume Po tocca il minimo storico a Cremona

Il livello delle acque del fiume Po a Cremona è sceso a -8,59 metri, superando il precedente record stabilito nel 2022. Oltre 100 comuni in Piemonte e Lombardia si trovano ad affrontare gravi carenze di acqua potabile.

Il fiume Po a Cremona è sceso al livello più basso mai registrato, poiché il calo dei livelli dell’acqua causato dalla siccità e una serie di intense ondate di caldo spingono la crisi idrica del nord Italia a un nuovo estremo.

Il livello dell’acqua presso la stazione di monitoraggio sotto il ponte in ferro di Cremona, sull’autostrada che collega Milano alla provincia di Piacenza, giovedì sera si è attestato a 8,59 metri sotto zero, superando il precedente minimo record di -8,58 metri, registrato nel giugno 2022.

Livello di emergenza elevato a “alto”

L’Autorità di bacino del fiume Po (Adbpo) ha dichiarato giovedì che la crisi siccità che ha colpito la Pianura Padana è diventata più grave, a seguito di una riunione del suo Osservatorio sulle risorse idriche. L’Autorità ha elevato il livello di gravità dell’emergenza a “alto”, avvertendo che oltre 100 comuni del Piemonte e della Lombardia si trovano ad affrontare problemi critici con la fornitura di acqua potabile.

In molti di questi comuni, da giorni sono state installate cisterne per riempire i serbatoi e garantire che gli utenti domestici continuino a ricevere una fornitura idrica ininterrotta. La scarsità sta creando problemi significativi anche all’agricoltura in tutta la regione.

“Non prendiamoci in giro”

Il segretario generale dell’Adbpo, Alessandro Delpiano, ha affermato che la situazione continua a peggiorare nonostante le recenti piogge. “La situazione è peggiorata”, ha detto. “Non illudiamoci di pensare che i temporali estivi possano risolvere questi problemi profondi. Nonostante le piogge (dovute ai recenti temporali), abbiamo meno acqua nei nostri laghi e fiumi rispetto a 10 giorni fa, con richieste significative di irrigazione ancora necessarie per diverse colture, a cominciare dal riso.”

Il minimo storico arriva mentre l’Italia continua a combattere le ripetute ondate di caldo quest’estate.