Martedì si terranno i funerali di Franco Baresi

Giungono tributi da Meloni, Maldini e Zanetti per La leggenda del Milan Franco Baresi. I suoi funerali avranno luogo martedì nella Basilica di Sant’Ambrogio a Milano.

L’ex difensore dell’Italia e dell’AC Milan Franco Baresi, considerato da molti come uno dei più grandi difensori che il calcio abbia mai visto, è morto all’età di 66 anni, ha annunciato il Milan venerdì.

“L’intera storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio e la sua integrità rimarranno per sempre impressi nel DNA del Club, così come lo è la sua iconica maglia numero 6. Le condoglianze che il Milan estende alla famiglia di Franco Baresi in un momento così difficile sono condivise da tutti i rossoneri, che sentono come propria questa perdita”.

Una carriera in un club che abbraccia due decenni

Giocatore colto, capace di avviare attacchi così come di fermarli, Baresi ha trascorso tutta la sua carriera al Milan, collezionando 719 presenze tra il suo debutto a 17 anni nel 1977 e il suo ritiro nel 1997. Giocando prevalentemente come libero e difensore centrale, ha aiutato il club a vincere tre Coppe dei Campioni/Champions League e sei titoli di Serie A oltre a una serie di altri trofei. Ha anche giocato un ruolo chiave nel riportare il Milan nella massima serie per due volte dopo la retrocessione all’inizio degli anni ’80, prima che l’acquisizione di Silvio Berlusconi trasformasse il club in una potenza europea.

A livello internazionale, Baresi ha fatto parte della squadra italiana vincitrice della Coppa del Mondo del 1982 e in seguito ha capitanato la squadra nella finale della Coppa del Mondo del 1994, dove ha perso contro il Brasile ai rigori.

Il Milan non ha rivelato la causa della morte. Baresi lo scorso anno era stato operato per l’asportazione di un nodulo polmonare.

Martedì si svolgeranno i funerali di Baresi nella Basilica di Sant’Ambrogio a Milano. L’attuale squadra dell’AC Milan non potrà partecipare, poiché la squadra è attualmente impegnata in un tour pre-campionato in Australia e Indonesia.

Meloni: “Un punto di riferimento, dentro e fuori dal campo”

La premier Giorgia Meloni ha portato tributi politici a Baresi. “Con la scomparsa di Franco Baresi l’Italia non perde solo uno dei più grandi campioni della sua storia sportiva, ma anche un esempio di lealtà, serietà e dedizione – ha detto via X. – Capitano del Milan e della Nazionale, ha vestito gli stessi colori per tutta la sua carriera, vivendo la lealtà come valore e la fascia di capitano come responsabilità. Ha dimostrato che si può diventare una leggenda senza mai smettere di essere un punto di riferimento, dentro e fuori dal campo. I miei più sinceri saluti”. Condoglianze alla sua famiglia, ai tifosi e a tutti coloro che lo amavano”.

Il ministro dello Sport rende omaggio commosso

Il ministro dello Sport Andrea Abodi ha reso un commosso omaggio via social. “Caro Franco, in campo hai ‘domato’ ogni avversario con il tuo talento, nella vita hai lottato con lo stesso spirito fino all’ultimo secondo in una partita ben più complessa”, scrive. “Oggi esci dal ‘campo’ ancora una volta a testa alta e ci lasci in lacrime, proprio come ti accadde nella finale dei Mondiali del 1994 in America.

“Sei stato un atleta e un uomo esemplare, simbolo di lealtà, passione e dedizione sportiva, mai sopra le righe, mai una parola fuori posto, con la classe, l’umiltà e il riserbo che ti hanno sempre contraddistinto. Hai ispirato generazioni di atleti e tifosi contribuendo a scrivere pagine indelebili della storia dello sport azzurro e del tuo amato Milan. Grazie per quello che sei stato, per aver accettato di essere il tedoforo durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina, un momento commovente e profondamente significativo. Il tuo ricordo vivrà nel patrimonio di valori che hai saputo incarnare dentro e fuori dal campo, affinché la tua leggenda possa servire da esempio in un mondo di calcio che vogliamo migliore”.

Maldini: “Il più grande calciatore con cui abbia mai avuto l’onore di giocare”

Paolo Maldini, che come Baresi ha trascorso tutta la sua carriera al Milan, ha offerto uno degli omaggi più personali della giornata. “Ciao Franco, oggi mi sento come quando, per un motivo qualsiasi, non potevi scendere in campo al nostro fianco: cosa faremo senza il nostro Capitano?” ha scritto su Instagram.

“Mi hai insegnato a lottare fino all’ultimo respiro, cosa significa essere veramente devoti alla maglia e al valore di essere un vero leader. Mi hai dato l’esempio, ogni singolo giorno: poche parole, ma tanti fatti. Mi hai protetto quando ero bambino, mi hai guidato da giovane e mi hai ispirato da adulto. Sei stato il più grande calciatore con cui abbia mai avuto l’onore di giocare. Mando un caloroso abbraccio a tutta la tua famiglia, in particolare a tua moglie Maura e ai tuoi figli Edoardo e Giannandrea. Ci mancherà tu, Capitano, ma la luce della tua stella continuerà a guidarci per sempre.

Anche l’ex capitano dell’Inter Javier Zanetti è stato tra le tante figure del calcio italiano a rendere omaggio, descrivendo Baresi semplicemente come un’icona del club, un capitano e una leggenda, aggiungendo che la sua maglia numero 6 rimarrà per sempre associata al suo nome.