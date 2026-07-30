L’Italia vince l’oro ai Mondiali di scherma

La drammatica rimonta di Guillaume Bianchi nell’ultima striscia regala l’oro nel fioretto contro i padroni di casa di Hong Kong, prima che la squadra di spada femminile tenga a bada l’Estonia un’ora più tardi. Gli ori consolidano il vantaggio dell’Italia in testa al medagliere della scherma.

Martedì l’Italia ha vinto sia il fioretto maschile che la spada a squadre femminile ai Campionati del mondo di scherma di Hong Kong, in un pomeriggio memorabile per gli Azzurri che hanno ulteriormente rafforzato la loro posizione in testa al medagliere.

Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Tommaso Martini sono riusciti a battere in rimonta i padroni di casa di Hong Kong 45-44 in una finale durata fino all’ultimo tocco. L’Italia era sotto di quattro punti quando Bianchi è sceso in campo per la fase finale della gara, ma ha recuperato lo svantaggio prima di vincere con l’ultimo attacco dell’incontro.

Appena un’ora dopo, l’Italia era di nuovo sul gradino più alto del podio. La squadra di spada femminile composta da Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Gaia Caforio e Rossella Fiamingo ha tenuto a bada uno scambio nel finale dell’Estonia vincendo la finale 31-30, completando un momento d’oro per gli Azzurri.

L’Italia estende il suo vantaggio in testa alla classifica

Le due vittorie consolidano la posizione dell’Italia in testa al medagliere del campionato, che ora detiene tre ori e quattro argenti complessivi. Il bottino sottolinea la forza della scherma italiana nelle varie armi e sia le competizioni maschili che quelle femminili si avviano verso le fasi finali del torneo.