Il presidente della Biennale di Venezia ribelle mentre l’UE ritira 2 milioni di euro di finanziamenti

Pietrangelo Buttafuoco afferma che la Biennale “non può inchinarsi” dopo che Bruxelles ha tagliato i fondi in risposta alla fondazione che ha consentito alla Russia di prendere parte alla sua mostra d’arte del 2026. La decisione della Biennale costituisce una violazione delle sanzioni legate all’invasione dell’Ucraina, afferma l’UE.

Il presidente della Fondazione Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco, non ha mostrato alcun segno di tirarsi indietro giovedì, giorni dopo che l’Unione Europea ha annunciato che avrebbe tagliato 2 milioni di euro di finanziamenti alla fondazione per la sua decisione di consentire alla Russia di prendere parte all’Esposizione Internazionale d’Arte del 2026.

«Stiamo perdendo un compagno di viaggio, ma la Biennale non può certo piegarsi», ha detto Buttafuoco intervenendo alla presentazione della Mostra del Cinema di Venezia 2026.

Buttafuoco ha interpretato la decisione di mantenere coinvolta la Russia come una questione di principio istituzionale piuttosto che politico. “Non ci impegniamo in politica, non assecondiamo la folla; siamo qui per la ricerca artistica internazionale”, ha affermato. “Adempiendo alle loro richieste, avremmo tradito i principi di autonomia, libertà di espressione e ricerca dell’immaginazione e della creatività che definiscono questa istituzione da 131 anni”.

Bruxelles cita i valori democratici

Martedì, spiegando il taglio dei finanziamenti, un portavoce della Commissione europea ha affermato che gli eventi culturali finanziati con il denaro dei contribuenti europei dovrebbero salvaguardare i valori democratici e promuovere il dialogo aperto, la diversità e la libertà di espressione – valori che, secondo la Commissione, non sono rispettati in Russia oggi.

La mossa fa seguito a un precedente avvertimento dell’esecutivo dell’UE, che aveva scritto alla Biennale per affermare che la riapertura del padiglione russo, anche senza consentire l’accesso al pubblico, potrebbe equivalere a una violazione delle sanzioni europee imposte a Mosca per la sua invasione dell’Ucraina. La mostra russa, intitolata “L’albero ha le radici nel cielo”, resta visibile ai visitatori solo dall’esterno, attraverso le finestre dell’edificio.

La Russia aveva mancato le due precedenti edizioni della mostra d’arte della Biennale di Venezia in seguito all’invasione dell’Ucraina del 2022, avendo preso parte l’ultima volta nel 2019. Il suo ritorno per l’edizione del 2026 si è rivelato controverso ben oltre la disputa sui finanziamenti con Bruxelles. Ha riacceso domande più ampie su come le principali istituzioni culturali internazionali dovrebbero trattare la partecipazione statale russa mentre la guerra in Ucraina continua.