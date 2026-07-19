Il crocifisso di Michelangelo che la maggior parte dei visitatori non vede mai

Un crocifisso in legno di tiglio all’interno della Basilica di Santo Spirito, scolpito quando Michelangelo era ancora adolescente, sta attirando nuova attenzione dopo che un articolo del New York Times lo ha definito una delle opere più toccanti dell’artista. Scopri di più su uno dei segreti meglio custoditi di Firenze.

Chiedi alla maggior parte dei visitatori dove trovare Michelangelo a Firenze e ti indicheranno direttamente all’Accademia, verso il David e la sua coda infinita. Attraversa l’Arno, però, nelle strade più tranquille dell’Oltrarno, e c’è un altro Michelangelo che ti aspetta all’interno della Basilica di Santo Spirito.

Un articolo recente del New York Times sostiene che il Crocifisso di Santo Spirito merita di essere parlato insieme ai successivi trionfi di Michelangelo. È un pezzo con cui siamo propensi a essere d’accordo, e che ci ha dato la scusa perfetta per chiedere alla nostra esperta residente a Firenze, la guida turistica Sarah Cater di Floeasy, perché questa piccola figura di legno continua a riportarla a Santo Spirito ancora e ancora.

Un regalo di un genio diciottenne

Il crocifisso fu scolpito intorno al 1493, quando Michelangelo aveva circa diciotto anni ed era ancora in piena regola. Viveva allora nel convento degli Agostiniani annesso a Santo Spirito, e i frati gli avevano fatto un favore straordinario: dargli accesso all’infermeria perché potesse studiare l’anatomia umana sezionando i cadaveri. È il tipo di dettaglio formativo e un po’ cupo che tende a essere sorvolato nella biografia ufficiale. Tuttavia, ha plasmato tutto ciò che è venuto dopo: il suo inquietante senso del corpo sotto la pelle e i muscoli.

I resoconti storici suggeriscono che il crocifisso fosse il modo di Michelangelo per dire grazie. Un dono scolpito in segno di gratitudine per un’opportunità che alla maggior parte dei giovani artisti della sua epoca non sarebbe mai stata concessa.

Perduto da secoli

Nonostante tutto il suo significato, il crocifisso è quasi scivolato del tutto attraverso le crepe della storia. I primi biografi Vasari e Condivi lo menzionarono entrambi, ma da qualche parte lungo la strada svanì dalla vista, rimanendo inosservato in un angolo del convento per generazioni.

Ci è voluta una storica dell’arte tedesca, Margrit Lisner, per rimetterlo a fuoco. Nel 1962, mentre faceva ricerche sui crocifissi toscani, individuò l’opera nel suo posto senza pretese e la riconobbe per quello che era. La sua identificazione ha riacceso l’interesse degli studiosi e il pezzo è ora ampiamente accettato come un autentico Michelangelo.

Anche allora, la sua storia non era del tutto risolta. Il crocifisso trascorse decenni facendo la spola tra Santo Spirito e Casa Buonarroti tra lavori di restauro e questioni di proprietà, prima di tornare definitivamente nella basilica nel 2000. Oggi è appeso in sagrestia.

“È il Michelangelo che nessuno si aspetta”

Per Sarah Cater, che ha trascorso anni guidando i visitatori attraverso gli angoli meno evidenti di Firenze, il crocifisso è uno dei preferiti proprio per ciò che non è. “Le persone vengono in Italia preparate alla grandezza – per David, per il soffitto della Sistina”, dice. “Poi li porti in questa piccola e buia sacrestia e mostri loro una figura di Cristo snella, quasi fragile, scolpita da un diciottenne che non aveva ancora trovato la propria sicurezza.”

Questa fragilità è parte di ciò che rende l’opera così avvincente per gli storici dell’arte. Le sue proporzioni sono più leggere e la sua anatomia meno eroica rispetto all’ideale che Michelangelo avrebbe poi inseguito nella sua opera matura. Piuttosto che considerarlo una debolezza, la maggior parte degli studiosi ora lo legge come un giovane artista che cerca la sua strada, molto prima di avere una reputazione da proteggere.

Una chiesa che vale la pena camminare

Anche Santo Spirito tende a essere trascurato, il che è una sorta di ingiustizia dato che è stato progettato da Filippo Brunelleschi e si colloca tra le espressioni più pure dell’architettura del primo Rinascimento in città. A differenza dell’Accademia o degli Uffizi, non ci sono code.

“Non devi combattere contro la folla per avere un momento con il lavoro”, dice Sarah. Puoi semplicemente stare lì con esso.

Il crocifisso è appeso nella sagrestia della basilica, accessibile pagando un piccolo biglietto d’ingresso, sospeso sotto l’alto soffitto in un ambiente che non fa che aumentare il suo stato d’animo silenzioso e contemplativo.

Il David non va da nessuna parte, ma per chiunque sia disposto ad attraversare il fiume, Santo Spirito offre qualcosa che l’Accademia non può offrire: un’udienza privata con Michelangelo prima che il mondo conosca il suo nome.