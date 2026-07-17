‘Ink’ di Danny Boyle aprirà l’83esima Mostra del Cinema di Venezia

L’adattamento del regista premio Oscar e BAFTA dell’acclamata opera teatrale Ink, sulla nascita di The Sun e l’ascesa dell’impero mediatico di Rupert Murdoch, sarà presentato in anteprima mondiale al Lido il 2 settembre

“Ink”, il nuovo film del regista premio Oscar e BAFTA Danny Boyle, aprirà l’83esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, che si terrà dal 2 al 12 settembre, come annunciato giovedì dal festival. Il film sarà proiettato in anteprima mondiale in concorso.

Boyle, i cui crediti includono “28 Years Later”, “Trainspotting” e “Slumdog Millionaire”, dirige una sceneggiatura del drammaturgo e sceneggiatore James Graham, noto per “Dear England”, “Sherwood” e “Brexit: The Uncivil War”. Il film è interpretato da Jack O’Connell, Guy Pearce e Claire Foy.

Dal palco allo schermo

“Ink” adatta l’omonima opera teatrale di Graham, che ha raccontato l’ascesa dell’impero mediatico di Murdoch attraverso la fondazione del quotidiano The Sun negli anni ’60. Pearce interpreta il ruolo del magnate dei media di origine australiana Rupert Murdoch, con O’Connell nel ruolo del direttore del giornale Larry Lamb, l’uomo che Murdoch ha installato al timone del nascente tabloid.

Il festival descrive il film come la storia di un gruppo di audaci disadattati che hanno cambiato il giornalismo offrendo alla gente uno stile di notizie fresco e sensazionale: un resoconto di come un piccolo e frammentario team editoriale ha ribaltato le convenzioni dei giornali britannici e, così facendo, ha alterato permanentemente la forma della stampa scandalistica.

“Ink” sarà presentato in anteprima mondiale mercoledì 2 settembre nella Sala Grande del Palazzo del Cinema al Lido di Venezia, inaugurando l’edizione di quest’anno di uno dei festival cinematografici più prestigiosi al mondo. La sua selezione come film d’apertura pone il punto di vista di Boyle e Graham sulla storia di Murdoch al centro di un festival a lungo considerato un trampolino di lancio chiave per i contendenti alla stagione dei premi.