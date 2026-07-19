L’altopiano umbro diventa un arcobaleno vivente

Ogni estate, gli altipiani sotto i Monti Sibillini esplodono in una distesa di rosso, viola, blu e giallo. La pianta responsabile dello spettacolo umbro non è affatto un fiore, ma l’umile lenticchia.

L’Umbria è bellissima, ma per alcune settimane ogni estate, l’altopiano che circonda il borgo collinare di Castelluccio di Norcia inizia a sembrare un dipinto. Tra la fine di maggio e l’inizio di luglio, la pianura d’alta quota intorno al villaggio esplode in un arcobaleno di rosso, viola, blu e giallo. La causa non è la coltivazione di fiori selvatici, ma la lenticchia. Seminato nella pianura da generazioni, le condizioni di crescita sembrano essere ideali affinché i fiori selvatici possano fiorire accanto ad essa. La gente del posto chiama l’evento la fioriturae ora attira visitatori da tutto il mondo.

Un umile legume

Il Piano Grande, la vasta conca pianeggiante sotto i Monti Sibillini, è da secoli vocato alla coltivazione della lenticchia. È un luogo impegnativo per coltivare, con l’altopiano a circa 1.350 metri, con un microclima rigido e gelo per gran parte dell’anno. Tuttavia, questa difficoltà è proprio ciò che rende le lenticchie così apprezzate. Piccole, dalla buccia sottile e veloci da cucinare, le lenticchie di Castelluccio hanno ottenuto nel 1999 l’Indicazione Geografica Protetta (IGP) e vengono tradizionalmente servite semplici, nelle zuppe o insieme alla salsiccia locale.

Ciò che rende i campi così fotogenici è qualcosa che gli agricoltori altrove considererebbero un fastidio. Papaveri, fiordalisi, senape selvatica e altre erbacce che normalmente verrebbero strappate da un raccolto di cereali vengono invece lasciati seminare liberamente tra le lenticchie, producendo il colore stratificato che ha reso Castelluccio uno dei paesaggi più fotografati d’Italia.

Un villaggio ancora in ricostruzione

La crescente fama della fioritura ha un sapore agrodolce. Castelluccio è stato gravemente danneggiato dal terremoto del 2016 che ha colpito l’Italia centrale, e lo storico villaggio collinare ora conta solo una manciata di residenti tutto l’anno. Molte delle attività commerciali che un tempo operavano nel centro storico – bar, agriturismi, negozi di prodotti locali – si sono da allora trasferite in locali temporanei più in basso, con gli ex residenti che arrivano quotidianamente dalla vicina Norcia per mantenere in funzione l’economia turistica del paese.

Nonostante i disagi, la folla non ha mai smesso di arrivare. I tour operator locali riferiscono che i visitatori arrivano costantemente dall’estero fino alla tarda primavera, seguiti da un’ondata di turisti nazionali mentre la stagione si avvia verso il suo picco colorato.

Quando andare e cosa aspettarsi

Il tempismo conta qui. La fioritura dura tipicamente fino a giugno e raggiunge il suo colore più intenso negli ultimi giorni del mese e all’inizio di luglio, anche se il picco esatto cambia leggermente di anno in anno a seconda del tempo. I visitatori in genere si dirigono verso i punti panoramici sopra Pian Grande, dove il mosaico di colori del fondovalle si apprezza meglio da lontano, prima di scendere a piedi nei campi.

Per chi ha in programma un viaggio in Umbria quest’estate, Castelluccio offre qualcosa di sempre più raro: uno spettacolo naturale dall’atmosfera genuinamente selvaggia che è anche, a suo modo, il prodotto di secoli di attenta agricoltura.