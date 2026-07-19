Una guida alle dinastie imperiali dell’Impero Romano

Da Augusto agli ultimi imperatori d’Occidente, la storia di Roma è, in gran parte, la storia delle famiglie che hanno combattuto, adottato e assassinato per salire al trono. Questa è una guida alle dinastie che formarono l’Impero Romano.

Quando si parla dell’Impero Romano, spesso si immagina un’unica entità continua governata da una linea ininterrotta di imperatori. La realtà era molto più complicata. Nel corso di quasi cinque secoli, il potere a Roma passò attraverso una serie di famiglie distinte, alcune legate dal sangue, altre unite insieme attraverso l’adozione, il matrimonio o la conquista totale. Comprendere queste dinastie è uno dei modi più chiari per dare un senso alla storia romana, poiché l’ascesa e la caduta di ciascuna famiglia tendevano a corrispondere a un’epoca distinta di espansione, stabilità o crisi. Per un’introduzione più ampia all’impero stesso, vedi il nostro pezzo complementare su cosa fosse l’Impero Romano.

Questa guida prende in esame ciascuna delle principali dinastie, dalla famiglia che creò il sistema imperiale a quelle che presiedettero alla sua lenta frammentazione in Occidente.

La dinastia Giulio-Claudia (27 a.C.-68 d.C.)

La dinastia Giulio-Claudia fu, in tutti i sensi, la casa fondatrice della Roma imperiale. Prende il nome da due famiglie aristocratiche romane che si intrecciarono attraverso il matrimonio: i Julii Caesares, la famiglia dei Giulio Cesaree i Claudii Nerones, uno dei clan patrizi più antichi e illustri di Roma.

La dinastia iniziò con Augusto, erede adottivo di Giulio Cesare, che prese le redini dello stato romano dopo il caos della guerra civile seguita all’assassinio di Cesare nel 44 a.C. Nel 27 aC Augusto ottenne poteri straordinari dal Senato, momento generalmente considerato come l’inizio formale dell’Impero Romano stesso. Avrebbe governato per oltre quattro decenni, rimodellando il governo, l’economia e l’esercito di Roma in un sistema costruito per sopravvivere a lui.

Augusto seguirono altri quattro imperatori, ciascuno legato alla famiglia fondatrice per sangue o adozione: Tiberio, il suo figliastro; Caligola, suo pronipote; Claudio, zio di Caligola; e infine Nerone, figliastro di Claudio ed erede adottivo. Vale la pena notare che Caligola fu senza dubbio il primo imperatore veramente “giulio-claudia” nel senso più stretto, poiché fu il primo a portare con sé il sangue di entrambi i rami giuliano e claudiano della famiglia.

Governanti famosi

L’epoca giulio-claudia produsse alcuni dei sovrani più famosi di Roma. Tiberio divenne sempre più chiuso e paranoico nei suoi ultimi anni, ritirandosi nell’isola di Capri. CaligolaIl breve regno di divenne sinonimo di comportamento irregolare e crudele.

Claudio, inizialmente respinto dalla sua stessa famiglia perché inadatto a governare, si dimostrò un abile amministratore che supervisionò la conquista della Gran Bretagna. Neronel’ultimo della stirpe, è ricordato per la sua stravaganza, la persecuzione dei cristiani in seguito al Grande Incendio di Roma nel 64 d.C. e il suo suicidio nel 68 d.C. quando la ribellione si chiuse intorno a lui. La sua morte pose fine alla dinastia e al controllo diretto del potere da parte della linea di sangue giuliana.

L’anno dei quattro imperatori e l’ascesa dei Flavi (69–96 d.C.)

La morte di Nerone senza eredi fece precipitare Roma in un anno di brutale guerra civile, ricordato come l’Anno dei Quattro Imperatori. Galba, Otone e Vitellio presero il potere ciascuno in rapida successione durante il 69 d.C., nessuno di loro durò abbastanza a lungo da stabilire qualcosa di simile alla stabilità.

L’ordine fu infine ristabilito da Vespasiano, un generale che si era fatto un nome comandando le forze romane durante la rivolta ebraica in Giudea. Vespasiano fondò la dinastia Flavia, una famiglia di breve durata ma storicamente significativa che governò dal 69 al 96 d.C. A differenza dei Giulio-Claudi, i Flavi provenivano da origini provinciali relativamente modeste piuttosto che dalla più antica aristocrazia di Roma, e la loro ascesa rifletteva un impero in cambiamento in cui il comando militare contava sempre più dell’antica stirpe.

Il regno di Vespasiano fu caratterizzato dalla ricostruzione e da importanti lavori pubblici, tra cui l’inizio della costruzione dell’Anfiteatro Flavio, meglio conosciuto oggi come Colosseo. Suo figlio maggiore, Titocompletò il progetto dopo essere succeduto al padre nel 79 d.C., anche se il regno di Tito è ricordato principalmente per la catastrofica eruzione del Vesuvio dello stesso anno, che seppellì le città di Pompei ed Ercolano.

L’ultimo sovrano della dinastia, Domiziano, figlio minore di Vespasiano, si rivelò una figura molto più controversa. Il suo stile di governo sempre più autocratico gli alienò il Senato e fu assassinato in una cospirazione di palazzo nel 96 d.C., ponendo una brusca fine alla linea flavia.

La dinastia Nerva-Antonina e i “Cinque Buoni Imperatori” (96-192 d.C.)

Ciò che seguì è spesso considerato, anche dagli storici romani contemporanei, come qualcosa di vicino a un’età dell’oro. La dinastia Nerva-Antonina era insolita in quanto era tenuta insieme non principalmente dal sangue, ma dall’adozione. Era un sistema in cui ogni imperatore selezionava e adottava formalmente un successore capace piuttosto che fare affidamento sull’eredità biologica.

La linea iniziò con Nerva, un anziano senatore scelto per ripristinare la stabilità dopo l’assassinio di Domiziano. Al breve regno di Nerva seguirono quattro imperatori tradizionalmente raggruppati come i “Cinque Buoni Imperatori”: Traiano, Adriano, Antonino Pio e Marco Aurelio.

Traiano presiedeva alla massima estensione territoriale dell’Impero Romano, spingendone i confini nella Dacia e nella Mesopotamia. Adriano, il suo successore, adottò un approccio diverso, consolidando e fortificando le frontiere dell’impero. Le sue mura attraverso la Gran Bretagna settentrionale rimangono uno dei monumenti sopravvissuti più visibili del dominio romano in qualsiasi parte dell’ex impero. Antonino Pio supervisionò un regno lungo e in gran parte pacifico, mentre Marco Aurelio, ricordato oggi tanto per i suoi scritti filosofici quanto per il suo ruolo di generale, trascorse gran parte del suo governo a difendere i confini dell’impero dalle incursioni germaniche.

Il sistema adottivo che aveva servito così bene la dinastia fallì con la decisione di Marco Aurelio di fargli succedere il figlio biologico, Commodo, piuttosto che un altro erede adottivo. Il regno di Commodo fu irregolare e auto-esaltante, e fu assassinato nel 192 d.C. – strangolato dal suo stesso compagno di lotta mentre faceva il bagno – ponendo una fine violenta alla dinastia Nerva-Antonina.

La crisi, i Severi e l’anno dei cinque imperatori (193–235 d.C.)

L’omicidio di Commodo innescò un altro periodo di instabilità, noto come l’Anno dei Cinque Imperatori, che riecheggiava il caos che aveva seguito la morte di Nerone oltre un secolo prima. Pertinace, che potrebbe aver avuto un ruolo nell’orchestrazione dell’assassinio di Commodo, durò appena tre mesi prima di essere ucciso anche lui. Seguì una rapida successione di ulteriori pretendenti finché Settimio Severo, un generale nato in Nord Africa, emerse vittorioso e fondò la dinastia dei Severi.

Il periodo dei Severi, che va all’incirca dal 193 al 235 d.C., è notevole per il ruolo di primo piano svolto dalle donne della famiglia. Giulia Domna, moglie di Settimio Severo, e più tardi Giulia Maesa, sua sorella, esercitarono una significativa influenza dietro le quinte sugli imperatori successivi, gestendo efficacemente la politica imperiale durante i regni di sovrani più giovani e meno capaci.

Il membro più famigerato della dinastia fu Eliogabalo, che divenne imperatore da adolescente e il cui breve regno, pieno di scandali, sconvolse la società romana prima del suo stesso assassinio. La linea terminò con l’assassinio di Alessandro Severo nel 235 d.C., evento che fece precipitare l’impero nella crisi del Terzo secolo. La crisi fu costituita da quasi cinquant’anni di guerra civile, invasione e collasso economico quasi costanti, durante i quali il trono passò di mano con una frequenza allarmante, spesso attraverso colpi di stato militari piuttosto che tramite qualsiasi processo dinastico.

Stabilità ripristinata: la dinastia costantiniana (306–363 d.C.)

Il caos del terzo secolo fu infine tenuto sotto controllo da una serie di imperatori-soldati, culminando con l’ascesa di Costantino il Grande, che fondò la dinastia costantiniana.

Costantino riunì un impero che era stato diviso tra pretendenti rivali e spostò la capitale imperiale verso est, nella città che sarebbe diventata Costantinopoli. In una delle decisioni più importanti della storia romana, estese la tolleranza ufficiale al cristianesimo, una fede che sarebbe diventata la religione dominante dell’impero nel giro di poche generazioni.

La dinastia costantiniana mantenne il potere per diversi decenni dopo la morte di Costantino nel 337 d.C., sebbene fosse spesso segnata da rivalità interne tra i suoi figli e successori, prima di lasciare il posto a nuove case imperiali con il progredire del IV secolo.

Le dinastie Valentiniana e Teodosiana e la fine in Occidente (364–476 d.C.)

Le ultime dinastie significative dell’Impero Romano unito e poi diviso furono quelle dei Valentiniani e dei Teodosiani. La dinastia Valentiniana, a cominciare da Valentiniano I nel 364 d.C., vide un periodo in cui le pressioni sulle frontiere di Roma, in particolare da parte delle popolazioni germaniche spinte verso ovest dagli Unni, divennero sempre più difficili da gestire.

La dinastia teodosiana, fondata da Teodosio I nel 379 d.C., è significativa per un evento su tutti gli altri: nel 395 d.C., Teodosio divise formalmente l’impero tra i suoi due figli, creando imperi romani d’Occidente e d’Oriente separati che non sarebbero mai più stati riuniti sotto un unico sovrano. L’Impero d’Occidente, indebolito da decenni di invasioni, instabilità interna e declino economico, zoppicò per altri ottant’anni prima della deposizione del suo ultimo imperatore, Romolo Augustolo, nel 476 d.C. – un evento tradizionalmente segnato come la caduta di Roma in Occidente.

L’Impero d’Oriente, al contrario, durò per quasi mille anni come quello che gli storici ora chiamano Impero bizantino, sviluppando infine le proprie distinte dinastie imperiali, inclusa la dinastia di Giustiniano del VI secolo, prima di cadere definitivamente in mano agli Ottomani nel 1453.

L’importanza delle dinastie

Rintracciare le famiglie imperiali di Roma offre più di un elenco di nomi e date. Ogni transizione tra le dinastie – attraverso l’adozione, la conquista o l’assassinio – tendeva a rimodellare il governo romano, la strategia militare e persino la vita religiosa in modi che si propagarono in tutto l’impero per generazioni.

La stabilità adottiva dell’epoca Nerva-Antonina appare molto diversa dal caos ereditario che affliggeva i Giulio-Claudi, così come gli imperatori-soldati della crisi del III secolo operavano secondo regole di legittimità del tutto diverse rispetto alle casate aristocratiche che li avevano preceduti.

Per chiunque cerchi di capire come una singola città-stato sia cresciuta fino a diventare l’impero che ha plasmato il mondo moderno – e come alla fine si sia disgregato – la storia di queste famiglie offre uno dei fili più chiari da seguire.