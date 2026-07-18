Laura Pausini si esibirà alla cerimonia di chiusura della Coppa del Mondo

Laura Pausini, la cantante italiana vincitrice del Grammy, si unisce a Robbie Williams e Nicole Scherzinger per l’inno della FIFA “Desire” prima della finale di domenica tra Argentina e Spagna. L’addio costellato di stelle comprende anche Tom Cruise, Jennifer Hudson e uno spettacolo a metà tempo curato dai Coldplay.

Laura Pausini salirà sul palco della cerimonia di chiusura della Coppa del Mondo FIFA 2026 questa domenica, portando una voce inconfondibilmente italiana su uno dei più grandi palcoscenici dello sport mondiale.

La cerimonia si terrà al MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey, prima della finale del torneo tra Argentina e Spagna. Pausini si unisce ad una formazione costellata di stelle che include Robbie Williams, Nicole Scherzinger e un’apparizione speciale di Tom Cruise. Jennifer Hudson eseguirà l’inno nazionale americano prima del calcio d’inizio.

Una riunione costruita attorno al “Desiderio”

Pausini si riunirà con Williams e Scherzinger per eseguire “Desire”, l’inno ufficiale della Coppa del Mondo FIFA scritto da Williams, che Pausini ha adattato in una versione in lingua spagnola. Il trio aveva già portato la canzone sul palco insieme al Final Draw del torneo a Washington DC l’anno scorso.

Pausini ha detto di essere orgogliosa di portare una voce italiana nella celebrazione e ha parlato della sua emozione nel condividere questo momento con i tifosi di calcio di tutto il mondo.

La cerimonia di chiusura inizierà alle 13:30 ora locale, 90 minuti prima del calcio d’inizio, e fungerà anche da addio alle 48 nazioni partecipanti dopo settimane di partite giocate in Canada, Messico e Stati Uniti. Seguirà il primo spettacolo dell’intervallo messo in scena in una finale di Coppa del Mondo maschile, curato da Chris Martin dei Coldplay e con le esibizioni di Madonna, Shakira, BTS e Justin Bieber.

Parte di un anno ricco di impegni sulla scena mondiale

L’apparizione a MetLife continua una serie di impegni internazionali di alto profilo per Pausini, che ha recentemente concluso la tappa latinoamericana del suo World Tour 2026/2027 – il suo undicesimo tour mondiale – a New York. Il tour riprenderà in autunno attraverso l’Italia e l’Europa.

Pausini si era già esibito alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina all’inizio di quest’anno.