Le foreste italiane hanno tranquillamente preso il posto dei terreni agricoli

Un’indagine unica nel suo genere ha scoperto che le foreste ora coprono una superficie maggiore dell’Italia rispetto all’agricoltura, un cambiamento che non si vedeva dai tempi del Medioevo. Ma la storia dietro questi numeri non è tanto un trionfo per la natura quanto un ritratto dell’Italia rurale che si svuota lentamente.

Dal 2020, le foreste hanno coperto più territorio del paese rispetto ai terreni agricoli, cosa che non accadeva dal Medioevo. La terra boschiva ha superato i 100.000 chilometri quadrati – più di un terzo dell’intero Paese – soppiantando silenziosamente campi, vigneti e pascoli che hanno definito per secoli il paesaggio italiano.

I dati provengono da un nuovo rapporto Foreste in Comuneil primo studio che considera le foreste italiane non solo come una statistica ambientale ma come una storia economica e demografica comune per comune. Sostenuti da PEFC Italia insieme a UNCEM, Legambiente e Consorzio Caire, i ricercatori hanno combinato i dati della mappatura forestale nazionale con i registri della popolazione e dell’uso del territorio per quasi 7.900 comuni italiani. Hanno abbinato, per la prima volta, il punto in cui crescono gli alberi e il punto in cui le persone se ne vanno.

Dove l’Italia è più selvaggia

Alcuni luoghi sono tornati quasi interamente alla natura. Marcetelli, un minuscolo comune in provincia di Rieti, è oggi ricoperto per il 98,4% da foreste, il comune più boscoso di tutto il Paese. Bormida a Savona, Percile vicino a Roma, Drenchia e Grimacco vicino a Udine siedono tutti a poca distanza, ciascuno con ben oltre il 95% della propria terra coperta da alberi.

Anche in questo ci sono soldi veri, non solo scenari. Si stima che le sole foreste di Marcetelli valgano circa 8 milioni di euro all’anno se non si tiene conto del fatto che puliscono liberamente l’aria, regolano l’acqua, tengono insieme il suolo e immagazzinano carbonio. E se si misura in base alle dimensioni piuttosto che in percentuale, Gubbio in Umbria vince in assoluto, con quasi 27.000 ettari di foresta, più di qualsiasi altra città in Italia.

Un Paese diviso in due

Ciò che il rapporto chiarisce è che questa non è la storia di un’Italia che in generale diventa più verde. È più distorto di così. Circa tre quarti di tutte le foreste del Paese si trovano all’interno di soli 3.596 comuni montani – territori che coprono quasi la metà dell’Italia ma ospitano solo il 13,5% della sua popolazione. Spingiti oltre e troverai 495 città in cui la foresta copre più dell’80% del territorio. In essi vive appena l’1% della popolazione. Eppure, insieme, detengono quasi il 14% di tutta la foresta italiana.

Passando all’altra metà d’Italia, l’immagine si inverte completamente. In circa la metà dei comuni del Paese, le foreste coprono meno di un quinto del territorio, ed è qui che vivono due terzi degli italiani, detenendo, insieme, meno del 10% delle foreste totali della nazione. Lo si vede chiaramente in provincia di Verona: Isola della Scala ha appena 3,8 ettari di bosco su quasi 7.000 ettari di territorio, mentre paesi come Bovolone, Cerea e Oppeano riferiscono di non avere alcuna foresta.

La crescita nasce dall’assenza, non dall’abbondanza

Sarebbe facile leggere tutto questo come una buona notizia ambientale, ma il rapporto si guarda bene da inquadrarla in questo modo. Gran parte di questa nuova foresta non è stata piantata né protetta, è stata semplicemente spostata su terreni da cui gli agricoltori si erano allontanati. Negli ultimi vent’anni, circa 1,3 milioni di aziende agricole hanno chiuso in tutta Italia, tre quarti delle quali esattamente nel tipo di terreno ripido, marginale e difficile da lavorare che ora sta tornando a bosco. Nel complesso, tali chiusure hanno messo fuori uso circa 850.000 ettari di terreni coltivati.

Ciò avviene a proprie spese. Il vecchio mosaico dell’agricoltura italiana – prati permanenti, pendii terrazzati, colture miste, alberi cresciuti insieme ai pascoli – ha creato habitat da cui dipendono molte specie per generazioni, modellati tanto dalle persone quanto dalla natura. Quando l’attività agricola si ferma e la foresta si richiude, quegli habitat tendono ad andarsene. Nel frattempo, nelle pianure italiane, si sta formando la pressione opposta: l’agricoltura si sta consolidando in operazioni industriali sempre più grandi, proprio perché i terreni pianeggianti sono economici e facili da meccanizzare, spremendo lo stesso tipo di varietà paesaggistica dall’altra direzione.

Transienza umana

Dietro l’ecologia c’è una storia molto più umana. Le aziende agricole dell’entroterra montuoso italiano stavano già combattendo una dura battaglia: terreni ripidi, appezzamenti sparsi, costi più alti di quanto qualsiasi cosa in pianura potesse eguagliare. Inoltre, i residenti più giovani hanno continuato ad andarsene. Inoltre, le moderne catene di approvvigionamento alimentare italiane favoriscono sempre più il tipo di produzione standardizzata e ad alti volumi che non trova spazio reale per le piccole varietà locali che queste regioni coltivavano.

C’è, almeno, un piccolo segnale che indica che il trend potrebbe non funzionare per sempre in una sola direzione. Tra il 2021 e il 2025, 932 comuni italiani hanno aumentato la popolazione più velocemente di quanto la perdessero, e un buon numero di essi si trovava in alcune delle zone più boscose del Paese. Questo movimento allude alla transitorietà umana verso queste regioni più selvagge e verdi, anche se l’agricoltura tradizionale continua a ritirarsi da esse.

Gli autori del rapporto sono cauti nel considerare questa situazione come una scelta tra due estremi: lasciare che la campagna ritorni tranquillamente alla foresta da un lato, o spingere l’agricoltura verso un’agricoltura sempre più intensiva e omogeneizzata dall’altro. Le foreste italiane sono un vero e proprio patrimonio, sia dal punto di vista ecologico che economico, ma i ricercatori sostengono che gestirle bene non sarà sufficiente.

Ciò che accadrà all’interno dell’Italia, suggeriscono, dipenderà dalla capacità del Paese di trovare un modo per sostenere un’agricoltura su piccola scala e genuinamente diversificata e di dare un valore reale a ciò che distingue ciascuna regione, in modo che il ritorno della foresta non finisca semplicemente per cancellare le comunità e la biodiversità che hanno modellato questi paesaggi in primo luogo.