I restauratori di Pompei mettono insieme il soffitto dipinto

Più di un quarto del soffitto a volta della sala da pranzo della Casa con Panificio è stato ricostruito da frammenti trovati dove crollò quasi 2.000 anni fa. Rivela una scena riccamente decorata di Dioniso e Arianna.

Un soffitto restaurato della Casa con Forno di Pompei ha riportato alla luce una delle stanze dipinte più belle della città antica. Archeologi e restauratori hanno messo insieme i frammenti che erano rimasti intatti da quando il soffitto è crollato quasi due millenni fa.

L’affresco un tempo decorava il soffitto a volta di una sala da pranzo al piano superiore della Regio IX, uno spazio dove gli ospiti si riunivano per i banchetti. Più di un quarto del soffitto originale è stato ora ricostruito, con spazio deliberatamente lasciato per l’aggiunta di ulteriori pezzi man mano che i lavori di scavo continuano.

Il progetto è stato presentato presso la Palestra Grande del Parco Archeologico di Pompei, a seguito del Workshop Internazionale sugli Scavi e le Ricerche in corso. L’evento ha riunito ricercatori provenienti dall’Italia e dall’estero per condividere i risultati degli scavi attuali e discutere le nuove scoperte in tutta la città antica.

Ricomporre un puzzle vecchio di duemila anni

I frammenti dipinti sono stati recuperati nel punto esatto in cui era caduto il soffitto. Durante lo scavo, il team ha accoppiato insieme le sezioni rotte, costruendo un primo abbozzo del progetto della stanza prima di passare alla pulizia, conservazione e ricostruzione.

Uno dei problemi più difficili che il team ha dovuto affrontare è stata la forma curva del soffitto. Un supporto piatto semplicemente non si sarebbe adattato alla struttura originale, quindi i restauratori hanno progettato un nuovo telaio modulare che poteva essere adattato man mano che più frammenti trovavano il loro posto, modellandolo gradualmente per adattarsi alla curva della volta. Fondamentalmente, il design consente anche future aggiunte senza disturbare il lavoro già completato.

La ricostruzione è lungi dall’essere terminata. Molti frammenti dipinti rimangono in deposito e altri pezzi potrebbero ancora emergere man mano che gli scavi continuano all’interno della Casa con Panetteria. La struttura di supporto flessibile fa sì che ogni frammento appena identificato possa essere incorporato nel soffitto così come viene ritrovato, trasformando il restauro in un progetto in corso piuttosto che in un’unica esposizione finita.

Anche se ampie sezioni sono ancora mancanti, ciò che è stato recuperato dà un senso reale della ricchezza della decorazione interna romana. Un grande pannello centrale si trova all’interno di cornici architettoniche dipinte, delimitate da decorazioni colorate, ghirlande di fiori, figure alate, simboli stagionali e una ricchezza di piccoli dettagli decorativi. Sono resi con colori vivaci e motivi accurati che indicano l’abilità degli artisti che originariamente decorarono la stanza.

Dioniso e Arianna sono al centro della scena

L’immagine centrale del soffitto racconta la storia di Dioniso e Arianna, un tema popolare in tutta l’arte romana. Sopravvive solo una parte della scena originale, ma i ricercatori sono riusciti a ricostruire la composizione mancante confrontandola con dipinti simili trovati altrove. Dioniso appare sdraiato su un carro di fronte ad Arianna, che suona un’arpa mentre Eros alato si esibisce accanto a lei, mentre due centauri forniscono musica mentre spingono il carro in avanti. Intorno alla scena centrale, maschere dipinte, vasi rituali, frutta e fiori collegano la decorazione al più ampio culto di Dioniso.

Il soffitto restaurato si inserisce in un più ampio programma di ricerca a Pompei incentrato sull’arte e sulla religione dionisiaca, un ambito di studi che ha acquisito nuovo slancio in seguito agli scavi presso la vicina Casa dei Thiasos. Lì, gli archeologi hanno scoperto uno dei più grandi affreschi antichi conosciuti raffigurante una processione dedicata al dio.