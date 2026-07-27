Dieci teatri di piccole città inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO

È stata riconosciuta una rete di teatri storici nelle Marche, Umbria ed Emilia-Romagna a intere città che hanno unito i loro soldi per costruire, possedere e gestire insieme un teatro.

La maggior parte dei grandi teatri europei fa risalire la propria storia a una corte, a un monarca o a un ricco mecenate con soldi da spendere. Dieci teatri del centro Italia sono stati appena riconosciuti dall’UNESCO per essere stati costruiti dai comuni stessi.

La rete di dieci teatri storici è stata insignita dello status di Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, onorando una tradizione italiana distintiva in cui i cittadini comuni, piuttosto che aristocratici o singoli benefattori, finanziavano, costruivano e gestivano i propri teatri. La decisione è arrivata nel corso della 48esima sessione del Comitato per il Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, tenutasi a Busan, in Corea del Sud, tra il 19 e il 29 luglio.

L’elenco copre quello che l’UNESCO definisce “il sistema dei teatri condominiali all’italiana dei secoli XVIII e XIX nell’Italia centrale”. Porta il numero totale di siti Patrimonio dell’Umanità in Italia a 62, più di qualsiasi altro paese al mondo.

Un teatro posseduto come un condominio

L’idea alla base di questi edifici è già presente nel nome. “Condominio” è la stessa parola che gli italiani oggi usano per indicare un condominio, e questo era essenzialmente ciò che erano questi teatri. Comuni e privati ​​cittadini unirono le loro risorse per costruire insieme un teatro, quindi ne condivisero la proprietà e l’uso, proprio come i vicini condividono una tromba delle scale o un cortile.

È un modello pratico tanto quanto idealistico. Mettendo in comune le risorse in questo modo, le città di piccole e medie dimensioni possono permettersi teatri eleganti e adeguatamente attrezzati, completi di palchi a più livelli, auditorium, platea, foyer e macchinari scenici funzionanti. Ha anche aperto l’accesso al teatro a persone che raramente vi avevano avuto accesso prima. In un’epoca in cui andare a teatro era ancora in gran parte un passatempo per la nobiltà, questi luoghi offrivano alla classe media in crescita un palcoscenico tutto suo.

Dal punto di vista architettonico, i teatri appartengono per lo più al periodo neoclassico, con occasionali fioriture di tardo barocco ancora visibili nei dettagli. Ma la vera caratteristica distintiva è la posizione. Costruiti proprio nel cuore dei centri storici, questi teatri divennero presto qualcosa di più simile a un municipio che a una sala da concerto. Erano luoghi in cui si svolgeva la vita pubblica, dove si formava l’opinione pubblica e dove si riuniva l’intera comunità, non solo gli spettatori.

La decisione dell’UNESCO

La citazione dell’UNESCO è attenta a sottolineare che non si tratta di onorare dieci graziosi edifici quanto un intero modo di fare le cose. Valorizza invece un modello di proprietà e partecipazione teatrale che ha messo radici in tutto il centro Italia e si è trasformato in una vera e propria rete regionale di teatri civici. A differenza dei luoghi fondati dalle corti reali o dalle principali istituzioni in altre parti d’Europa, questi teatri esistono perché la popolazione locale li ha finanziati, amministrati e utilizzati insieme.

Il ministro italiano della Cultura, Alessandro Giuli, ha definito l’inserimento nell’elenco un riconoscimento dell’eccezionale valore universale dei teatri. Li ha descritti come centri vitali di vita culturale, identità e coesione sociale per le comunità che li hanno fatti andare avanti per più di due secoli. Anche il Primo Ministro Giorgia Meloni ha accolto con favore la notizia, definendo i teatri tesori storici e culturali che aiutano a definire l’identità delle città dell’Italia centrale, e indicando l’elenco come un’ulteriore prova, nelle sue parole, dello status dell’Italia come superpotenza culturale.

La candidatura è stata guidata dalla Regione Marche sotto la presidenza di Francesco Acquaroli, in collaborazione con il Ministero della Cultura italiano e le regioni Umbria ed Emilia-Romagna.

I dieci teatri

L’elenco copre un sito seriale di dieci teatri distribuiti in tre regioni:

Teatro Angelo Mariani Sant’Agata Feltria (Emilia-Romagna) — Il teatro più antico d’Italia costruito interamente in legno

Sant’Agata Feltria (Emilia-Romagna) — Il teatro più antico d’Italia costruito interamente in legno Teatro Pergolesi Jesi (Marche)

Jesi (Marche) Teatro Ventidio Basso Ascoli Piceno (Marche)

Ascoli Piceno (Marche) Teatro Serpente Aureo Offida (Marche)

Offida (Marche) Teatro dell’Aquila Fermo (Marche)

Fermo (Marche) Teatro Lauro Rossi Macerata (Marche)

Macerata (Marche) Teatro Feronia San Severino Marche (Marche)

San Severino Marche (Marche) Teatro Gentile da Fabriano Fabriano (Marche)

Fabriano (Marche) TeatroBramante Urbania (Marche)

Urbania (Marche) Teatro NuovoGian Carlo MenottiSpoleto (Umbria)

Tutti e dieci sono ancora oggi teatri funzionanti, che mettono ancora in scena opera, teatro e musica.